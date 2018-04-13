Стоянов Юрий Николаевич

Дата рождения: 10 июля 1957 года

Место рождения: село Бородино Одесская область, УССР

Знак зодиака: Рак Юрий Стоянов родился в семье далекой от шоу-бизнеса. Его отец Николай Георгиевич был врачом-гинекологом, а мама Евгения Леонидовна преподавала украинский язык и литературу. С самого детства мальчик проявлял интерес к искусству в различных его проявлениях: участвовал в самодеятельных постановках, учился в музыкальном кружке по классу гитары, посещал поэтическую студию, и даже успел получить звание мастера спорта по фехтованию. В семье увлечениям сына не препятствовали, но все же надеялись, что он пойдет на более социально одобряемую специальность. А юноша в свою очередь упражнялся в пародировании однокашников, учителей и первых лиц государства, за что нередко получал нагоняи от преподавателей и мамы, которая хоть и ценила юмор своего чада, все же стремилась научить его сдерживать свой темперамент. Будучи подростком, Стоянов стал заниматься в актерской школе при Одесской киностудии, где основательно подготовился к поступлению во ВГИК, но экзамены в итоге сдавал в ГИТИС. Следует отметить, что педагоги никогда не выделяли молодого артиста из общего числа студентов, равно как и критики впоследствии долгое время не баловали Юрия хвалебными рецензиями. Стоянов проработал в БДТ до 1995 года, не сыграв практически ни одной значимой роли. Единственным исключением стала роль Моцарта в постановке «Амадеус». Точно так же обстояли дела и в кино: несколько эпизодов составляли практически весь творческий багаж будущего народного артиста РФ к 33-летнему возрасту. Стоянов никогда не считал, что кто-то виноват в его карьерных неудачах, продолжая работать над собой и искать свой собственный путь в сценическом ремесле.

В 1990-ом году Юрий снялся в юмористической картине «Анекдоты», где познакомился с Ильей Олейниковым . Двое мужчин с во многом похожей судьбой стали близкими друзьями и в один прекрасный момент осознали, что прекрасно работают в команде. В течение трех лет они снимались в шоу «Кергуду!» и в программе «Адамово яблоко», пока наконец к ним не пришла идея собственного шоу, которым и стал знаменитый «Городок». Одно из самых успешных юмористических шоу России и СНГ выходило в течение 19 лет с 1993 по 2012. Было выпущено 284 эпизода, программа трижды удостоилась «ТЭФИ», а Стоянов и Олейников стали всенародными любимцами. Шоу закрылось после смерти Олейникова. Благодаря «Городку» Стоянов смог полностью раскрыться как актер, сыграл десятки персонажей в рамках передачи и получил множество ролей в полнометражном кино.

Личная жизнь Юрия Стоянова

В студенческие годы у Юрия Стоянова был бурный роман с Татьяной Догилевой, продлившийся недолго. Сама актриса впоследствии охарактеризовала эти отношения как «безудержные», она рассказывала, что молодой красавец, выглядевший как типичный «герой», буквально покорил ее.

Браком Стоянов связывал свою жизнь трижды. Его первой женой стала Ольга Синельченко, учившаяся параллельно с ним на театроведа. Пара поженилась в 1978 году в Одессе на малой родине жениха. За пять лет у них родилось двое сыновей, но в 1983 году семья распалась, как утверждали люди из окружения артиста, из-за его романтического увлечения Мариной Венской, которая работала редактором литературной части театра БДТ. Ольга забрала сыновей и переехала в Москву. Воспитанием детей Стоянов особенно не занимался, а они сами так и не смогли его простить. Синельченко позднее дала им фамилию и отчество своего нового мужа, Максима Хлопова, доктора физико-математических наук.

Второй женой актера стала та самая Марина Венская, брак с которой просуществовал с 1983 по 1995 годы. Марина боялась заводить детей из-за того, что ее близкая подруга погибла при родах, так что прибавления в семье не произошло.

В настоящее время Юрий Стоянов женат в третий раз и счастлив в браке. Елену он взял замуж вместе с двумя ее дочерьми, Ксенией и Анастасией, чем поначалу удивил родню и друзей, но время показало, что именно с Еленой он достиг того, что так долго искал: семейного уюта и спокойствия. В 2003 году у пары родилась общая дочь, названная Екатериной.

Интересные факты

В 80-ые годы Юрий Стоянов, будучи артистом театра БДТ, часто пародировал своих коллег. В частности он изображал выдающегося артиста Владислава Стржельчика , вызывая по телефону такси, и пользовался славой своего знаменитого коллеги и товарища, чтобы не платить за проезд и получать машину вовремя.

В фильме «Человек у окна» есть сцена, где герой Стоянова защищает нелегальных мигрантов из Средней Азии от инспектора, назвавших их «чурками» и напоминает ему, что в свое время именно узбеки спасли жизни десятков тысяч эвакуированных русских. Ситуация перекликается с реальной историей мамы Стоянова, которая была вывезена в Ташкент во время войны.

Фильмография

1974 — Великое противостояние

1981 — Девушка и Гранд

1986 — Тихая застава

1986 — последняя дорога

1990 — Панцирь

1990 — Анекдоты

1996 — Карнавальная ночь 2 2000 — Ландыш серебристый

2000 — Алхимики

2004 — С ног на голову

2005 — Три мушкетера

2006 — Ландыш серебристый 2 2006 — Три полуграции

2006 — Рекламная пауза

2006 — Заяц над бездной

2007 — 12 2007 — Шекспиру и не снилось

2007 — Бальзаковский возраст или Все мужики сво…

2007 — Королевство кривых зеркал

2008 — Гитлер капут!

2008 — Очень русский детектив

2008 — Золотая рыбка

2008 — Мираж

2008 — Марево

2009 — Нежная зима

2009 — Правдивая история об Алых парусах

2009 — Золотой ключик

2010 — Смерть в пенсне или Наш Чехов

2010 — Человек у окна

2010 — Морозко

2011 — Два пистолета. Неуловимый бриллиант

2011 — Ласточкино гнездо

2011 — Олимпиада грабителей

2011 — Новые приключения Алладина

2012 — Zолушка

2012 — Белая гвардия

2012 — Красная шапочка

2013 — Мы из джаза 2 2013 — Друзья друзей

2013 — Три богатыря

2014 — Контуженный, или Уроки плавания вольным стилем

2014 — На крыльях

2014 — Скорый «Москва-Россия»

2014 — Узнай меня, если сможешь

2014 — Море. Горы. Керамзит

2015 — Бармен

2015 — Москва никогда не спит

2016 — Можете звать меня папой

2016 — Алмазы Сталина

2017 — Приключения чокнутого профессора

2017 — Адаптация

2017 — Графомафия

2017 — Актриса