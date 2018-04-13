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Памятник Александру Невскому в Калининграде торжественно откроют на следующей неделе
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Памятник Александру Невскому в Калининграде торжественно откроют на следующей неделе 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Памятник полководцу Александру Невскому на площади Василевского в Калининграде торжественно откроют 18 апреля. Об этом сообщил автор скульптуры Вадим Цыганов на своей странице в социальной сети Instagram.
«Приемка прошла. Открытие 18 апреля. Камень на выступе привезён из Переславля-Залесского! Этот город является местом рождения Александра Невского», — написал он.
Приемка прошла!открытие 18 апреля! Камень на выступе привезён из Переславля-Залесского! Этот город является местом рождения Александра Невского! @kaliningradlive @kaliningradru #калининград #событиякалининград #вадимцыганов #памятник #александрневский #важноесобытие #память #художник #викацыганова #цыгановы
A post shared by @ vadim.tsyganov on  Apr 12, 2018 at 4:47am PDT  Памятник князю выполнен из бронзы. Его высота около трёх метров. В правой руке Александр Невский держит меч, а в левой — стяг. За спиной — поклонный крест, символизирующий православие. Постамент выполнен из темно-серого гранита. Взор полководца обращён в сторону улицы Черняховского. Монумент возводят на деньги мецената.
Как ранее писали калининградские «Вести», автор уверен, что скульптура станет визитной карточкой города, «напоминанием и гордостью, что это — наша земля, это то, что мы отстояли, это наш рубеж, чтобы государство, Россия жила спокойно».
Мнения калининградцев о памятнике Александру Невскому
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