Памятник Александру Невскому в Калининграде торжественно откроют на следующей неделе

Памятник полководцу Александру Невскому на площади Василевского в Калининграде торжественно откроют 18 апреля. Об этом сообщил автор скульптуры Вадим Цыганов на своей странице в социальной сети Instagram.

«Приемка прошла. Открытие 18 апреля. Камень на выступе привезён из Переславля-Залесского! Этот город является местом рождения Александра Невского», — написал он.

Памятник князю выполнен из бронзы. Его высота около трёх метров. В правой руке Александр Невский держит меч, а в левой — стяг. За спиной — поклонный крест, символизирующий православие. Постамент выполнен из темно-серого гранита. Взор полководца обращён в сторону улицы Черняховского. Монумент возводят на деньги мецената.

Как ранее писали калининградские «Вести», автор уверен, что скульптура станет визитной карточкой города, «напоминанием и гордостью, что это — наша земля, это то, что мы отстояли, это наш рубеж, чтобы государство, Россия жила спокойно».

