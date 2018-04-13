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Летом в Омске достроят детский сад в микрорайоне «Рябиновка»
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Летом в Омске достроят детский сад в микрорайоне «Рябиновка» 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В микрорайоне «Рябиновка» достраивают новый детский сад. Сдать его в эксплуатацию планируют в конце июле текущего года.
«Сейчас строители занимаются отделкой фасада здания, утепляют его, крепят керамогранит. Кровельные работы также практически завершены, осталось лишь обшить металлом вентиляционные короба. С наступлением тепла подрядчик приступает к чистовой отделке. На 80% выполнен объём работ по благоустройству территории», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Напомним, детский сад в микрорайоне «Рябиновка» рассчитан на 310 мест. Его строительство обойдётся городскому бюджету в 190 млн рублей.
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