Летом в Омске достроят детский сад в микрорайоне «Рябиновка»

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В микрорайоне «Рябиновка» достраивают новый детский сад. Сдать его в эксплуатацию планируют в конце июле текущего года.

«Сейчас строители занимаются отделкой фасада здания, утепляют его, крепят керамогранит. Кровельные работы также практически завершены, осталось лишь обшить металлом вентиляционные короба. С наступлением тепла подрядчик приступает к чистовой отделке. На 80% выполнен объём работ по благоустройству территории», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, детский сад в микрорайоне «Рябиновка» рассчитан на 310 мест. Его строительство обойдётся городскому бюджету в 190 млн рублей.