Евгений Чичваркин откроет свой первый ресторан в Лондоне

Бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин анонсировал открытие своего первого ресторана в Лондоне под названием Hide. Об этом предприниматель написал на своей странице в инстаграме.

Ресторан откроется в доме на Пикадилли,85 в историческом центре Лондона, и займет три этажа. Здание разделено на три части — обеденную, зону для ужинов и пространство для частных обедов. Вино в заведение будет поставляться из магазина Hedonism Wine, который также принадлежит Чичваркину.

Dear all! I am pleased to announce the most anticipated opening of the year in London — HIDE #hidelondon. One of the most wanted Michelin-star British chefs Ollie Dabbous has teamed up with the biggest and finest UK wine shop Hedonism Wines to create a pure fine dining utopia. Stretched over three floors HIDE is divided into 3 parts. HIDE Below — a bar managed by Oskar Kinberg, boasts the most imaginative cocktails and the largest and most exclusive spirits selection in London. Highlights: rarest Macallans, Bourbons, Japanese whiskeys available by shots. HIDE Below also features a wine cellar with an exceptional fine wine collection and 3 hidden private dining rooms, each with its own theme #hidebelow. HIDE Ground — an all-day gourmet dining restaurant. Epicurean aristocratic breakfast with hot freshly baked bread and viennoiserie, a variety of both light and hedonistic breakfast dishes, widest juice and smoothie list, freshest French oysters and vintage champagne served from 10am. Timeless classic afternoon tea with a theatrical twist. Most indulgent a la carte lunch and dinner #hideground. HIDE Above — a completely new level of fine dining by Ollie Dabbous: satisfying to all senses, exquisite and artistic lunch and dinner offering. Tasting menu only. Highlights: the biggest and most beautiful private dining room in Mayfair catering for up to 20 guests #hideabove. Wine at HIDE: the most comprehensive wine list in the UK, 6800 wines to choose from and an option to pre-order, large offering of wines by glass and half bottles, delivery from Hedonism Wines available within 12 minutes for £30 corkage fee, wine pairing available at HIDE Above #hidewinelist. HIDE — heavenly fine dining offering, outstanding wines and spirits list and impeccable customer service provided by a dream-team of perfectionists. @hide_restaurant @the_place_for_me_to_hide Open from 17 April 2018. To book a table please call +44 (0) 2031468666 or +44 (0) 7555699025 or e-mail reservations@hide.co.uk Address: 85 Piccadilly, W1J 7NB A post shared by Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) on Apr 12, 2018 at 10:00am PDT Евгений чичваркин

предприниматель

«Один из самых востребованных британских мишленовских поваров Олли Даббю объединил усилия с крупнейшим и лучшим британским винным магазином Hedonism Wine, чтобы создать настоящую гастрономическую утопию».

Hide откроется 17 апреля. О планах открыть заведение Евгений Чичваркин объявил еще в 2016 году, ресторан должен был заработать в середине 2017 года.

Ранее Чичваркин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о сложностях ведения бизнеса в Великобритании. По словам основателя Hedonism Wines, из-за высоких акцизов в Великобритании дорогая бутылка алкоголя может быть дороже закупочной цены примерно на 20%, а недорогая бутылка — на 30—40%. В России же налоги прибавляют 42—45% к себестоимости алкоголя, что создает огромный серый рынок и не позволяет заниматься аналогичным бизнесом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ешь деревенское»: как Илья Елпанов на 60 тысяч рублей открыл сервис доставки фермерских продуктов — и привлек 315 тысяч долларов. Может ли искусственный интеллект заменить веб-дизайнера

Однако вопрос ведения бизнеса сводится лишь к излишнему регулированию, считает Чичваркин. В Британии работе бизнеса мешает бюрократия, которая вынуждает предпринимателей ждать разрешений.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!