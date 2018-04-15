«А поет под фанеру»: падение Веры Брежневой открыло правду о выступлении

36-летняя певица Вера Брежнева оконфузилась на одном из недавних выступлений из-за длинного наряда, в котором запуталась. Все бы ничего, но артистка упала, при этом фонограмма продолжила звучать, как ни в чем не бывало. Но исполнительница в который раз доказала, что она — профессионал своего дела и, поднявшись, продолжила «петь» и танцевать под музыку.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, которая замужем за композитором Константином Меладзе , упала во время одного из недавних выступлений в Москве. Многие посчитали, что красавица запуталась в длинной юбке, потому и оступилась. «ЧП» длилось всего несколько секунд, но внимательные пользователи соцсетей обсуждают видеоролик, который попал в сеть.

Внимание привлекло то, что певица исполняла композицию «Близкие люди» под фонограмму, которая и дальше звучала после ее падения в зрительном зале. Вера быстро поднялась и продолжила выступление, но поклонники остались разочарованы, ведь они надеялись на живой звук, которого, как оказалось, не было: «Вот это да, петь продолжила запись!» «Брежнева молодец, выпуталась» «А поет под фанеру!» «Упс! Но ничего страшного, бывает».

«Певица она классная, талантливая и очень красивая, ну фонограмму «засветила», и что с того? Кто под нее не поет?» «Умничка, что на месте ориентировалась, продолжила танцевать и улыбаться». Выступления Веры Брежневой не впервые подвергаются критике. На праздничном концерте в честь 21-летия телеканала «МУЗ-ТВ» зрителям не понравилось, как танцевала знаменитость. Они посчитали, что она пела под фонограмму и странно двигалась.

Что касается конфузов звезд шоу-бизнеса, то это вовсе не редкость. В конце прошлого года другая экс-солистка «ВИА Гры» Светлана Лобода уронила во время выступления микрофон, который полетел в зрительный зал.

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