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В Югре назван город с самой высокой рождаемостью в 2018 году
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В Югре назван город с самой высокой рождаемостью в 2018 году 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского автономного округа опубликовали статистика демографической ситуации в регионе за первые 3 месяца 2018 года.
5 451 ребёнок родилось во всей Югре за первые 3 месяца 2018 года. Больший вклад в демографическую политику округа внёс Сургут. В вотчине «Сургутнефтегаза» с января по март 2018 года родилось 1567 младенцев. В то время как в окружной столице Ханты-Мансийске на свет появился 371 ребёнок. Это объясняется тем, что Сургут самый густонаселённый город Югры. Хуже демографическая ситуация в предместьях Ханты-Мансийска, в одноимённом районе родились только 42 ребёнка.
Однако, большие проблемы с естественным приростом населения в Кондинском районе. Там за 2 месяца уровень рождаемости упал на 36 человек. Несмотря на то, что это самый южный район Югры местные жители ежегодно уезжают из него в другие регионы. Убыль населения не значительна все 1% в год. Вместе с тем и прирост так же мало влияет на демографию. Возможная причина отсутствие городов. В Кондинском районе самые крупные поселения городского типа, остальное деревни.
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