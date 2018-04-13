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Майкопские танцоры получили главный приз в Париже
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Майкопские танцоры получили главный приз в Париже 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Хореографический ансамбль «Сюрприз» Майкопского центра развития творчества детей и взрослых стал обладателем главного приза XXVII международного конкурса детского и юношеского творчества «Je t aime, Paris!», который проходил в столице Франции.
В этом престижном творческом турнире приняли участие коллективы и сольные исполнители из Франции, Германии, Ирана, Казахстана, Белоруссии и России. Выступления проходили на сцене «Apollo Theatre», а оценивало мастерство конкурсантов жюри, в состав которого вошли известные европейские балетмейстеры, постановщики, вокалисты и артисты. И, как было отмечено на церемонии награждения, конкуренция именно в жанре хореографии была очень серьезной — выбирать пришлось из 30 представленных номеров.
«Майкопский «Сюрприз» блеснул безупречной техникой, артистизмом, необыкновенной энергетикой и искренней эмоциональностью, представив девичий кавказский танец «Весна в горах», «Дефиле по-русски», китайский танец «Полет танцующей бабочки» и хореографическую композицию «Цветы жизни», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
В ближайших планах у «Сюрприза» — участие во всероссийском конкурсе искусства и творчества «Планета звезд», который состоится в Сочи в июне.
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