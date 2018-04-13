В Выставочном зале Зеленограда прошла встреча с Владимиром Аркадьевичем Белокопытовым

В честь Дня космонавтики 12 апреля в Выставочном зале Зеленограда в корпусе 1410 прошла встреча с Владимиром Аркадьевичем Белокопытовым — строителем Байконура, который работал на космодроме с 1956 года. На встрече присутствовали члены Молодежной Палаты района Крюково, представители управы района Крюково и партии «Единой Россия», ученики младших классов школ района, активисты Молодой Гвардии, воспитанники и представители ГБУ «М Клуб» и ГБУ «Фаворит».

На встрече Владимир Аркадьевич Белокопытов поделился с присутствующим своими воспоминаниями и рассказал о своей работе на Байконуре. В конце встречи все гости поздравили строителя космодрома с Днём космонавтики и поблагодарили за насыщенный рассказ о наших достижениях в космической отрасли.

Хотим напомнить, что с 29 марта по 20 мая 2018 года в выставочном зале (ул. Михайловка, корп.1410) проходит выставка «Зеленоград-космосу». Выставка посвящена уникальному событию в истории отечественной и мировой космонавтики — 30-летию со дня запуска Многоразовой транспортной космической системы «Энергия –Буран».