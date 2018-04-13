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«Выживший» на Ямале помогает вахтовикам и журналистам не затеряться в снегах
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«Выживший» на Ямале помогает вахтовикам и журналистам не затеряться в снегах 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале установили самую северную базовую станцию уральского «МегаФона». Она называется «Выживший». Объект расположен в вахтовом поселке Сабетта. По сообщению пресс-службы Мегафона, связисты назвали его в честь фильма со звездой Голливуда, герой которого сумел выжить в сложных климатических условиях.
Менеджер по развитию сети «МегаФона» в ЯНАО Яков Пахоми отметил, что расположение вышки и условия жизни в регионе похожи на оскароносное кино.
«Теперь наш мобильный «Леонардо Ди Каприо» помогает журналистам, гостям поселка и его работникам оставаться на связи с близкими и выходить в интернет с края земли», — сказал сотрудник компании.
Ежедневно базовая станция «Выживший» передает свыше 77000 минут — это примерно семь миллионов слов. Интернет-нагрузка телеком-объекта превышает 63000 МБ в сутки, что сравнимо с отправкой двадцати тысяч качественных снимков.
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