«Выживший» на Ямале помогает вахтовикам и журналистам не затеряться в снегах

На Ямале установили самую северную базовую станцию уральского «МегаФона» . Она называется «Выживший». Объект расположен в вахтовом поселке Сабетта. По сообщению пресс-службы Мегафона, связисты назвали его в честь фильма со звездой Голливуда, герой которого сумел выжить в сложных климатических условиях.

Менеджер по развитию сети «МегаФона» в ЯНАО Яков Пахоми отметил, что расположение вышки и условия жизни в регионе похожи на оскароносное кино.

«Теперь наш мобильный « Леонардо Ди Каприо » помогает журналистам, гостям поселка и его работникам оставаться на связи с близкими и выходить в интернет с края земли», — сказал сотрудник компании.

Ежедневно базовая станция «Выживший» передает свыше 77000 минут — это примерно семь миллионов слов. Интернет-нагрузка телеком-объекта превышает 63000 МБ в сутки, что сравнимо с отправкой двадцати тысяч качественных снимков.