Pixar выпустили тизер короткометражки о пельмешке

Pixar показали зрителям короткий отрывок из своей будущей короткометражки «Бао». Это будет 7-минутная история о том, как у женщины оживает одна из слепленных ею пельмешек. Странный сюжет, но выглядит очень мило.

В ролике мы видим, как пельмешка оживает и плачет, как новорожденный младенец. Чем закончится история об усыновлении милого кусочка теста, мы узнаем 14-ого июня. Тогда мы сможем увидеть короткометражку в кино перед мультфильмом «Суперсемейка 2».

Кстати, у «Суперсемейки» сегодня выйдет новый трейлер. И пока мы его ждем, полюбуемся на рождение пельменя.

Источник: The Chew

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: Мистер Исключительный из «Суперсемейки» — первый герой Pixar, совершивший убийство