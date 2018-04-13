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Pixar выпустили тизер короткометражки о пельмешке
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Pixar выпустили тизер короткометражки о пельмешке 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Pixar показали зрителям короткий отрывок из своей будущей короткометражки «Бао». Это будет 7-минутная история о том, как у женщины оживает одна из слепленных ею пельмешек. Странный сюжет, но выглядит очень мило.
В ролике мы видим, как пельмешка оживает и плачет, как новорожденный младенец. Чем закончится история об усыновлении милого кусочка теста, мы узнаем 14-ого июня. Тогда мы сможем увидеть короткометражку в кино перед мультфильмом «Суперсемейка 2».
Кстати, у «Суперсемейки» сегодня выйдет новый трейлер. И пока мы его ждем, полюбуемся на рождение пельменя.
Источник: The Chew
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