Студия Pixar выпустит мультфильм о пельмене

Стало известно, что вскоре ряды короткометражных мультфильмов студии Pixar пополнит еще одно анимационное произведение. Более того, его главным героем станет китайский пельмень, который в этой стране обычно называют словом баоцзы. Анонс короткометражки уже появился в Сети. Поэтому, поклонники анимации Pixar уже успели оценить нового персонажа студии по имени Бао.

Публикация от Pixar Animation Studios (@pixar) 12 Апр 2018 в 1:03 PDT «Мы должны пойти в кино, чтобы увидеть это!», «Как пельмень может выглядеть таким милым?», «Он шикарен!», «Боже, он такой милый», — комментируют подписчики аккаунта Pixar в Instagram.

Известно, что зрители познакомятся с пельменем в кинотеатрах перед началом просмотра «Суперсемейки-2», которая выйдет на экраны 14 июня. Режиссером короткометражного мультика стала Доми Ши. Она же стала первой женщиной среди создателей короткометражек для Pixar.

Я просто хотела создать волшебную и современную сказку, что-то наподобие китайского имбирного человечка. Слово «бао» имеет на китайском двойное значение: паровая булочка или же сокровище»,

— отметила Доми Ши.

Фото: кадр из видео

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