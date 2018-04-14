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Студия Pixar выпустит мультфильм о пельмене
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Студия Pixar выпустит мультфильм о пельмене 

Letidor.ru 28 минут назад
Фото: Tlum.ru
Стало известно, что вскоре ряды короткометражных мультфильмов студии Pixar пополнит еще одно анимационное произведение. Более того, его главным героем станет китайский пельмень, который в этой стране обычно называют словом баоцзы. Анонс короткометражки уже появился в Сети. Поэтому, поклонники анимации Pixar уже успели оценить нового персонажа студии по имени Бао.
Публикация от Pixar Animation Studios (@pixar) 12 Апр 2018 в 1:03 PDT  «Мы должны пойти в кино, чтобы увидеть это!», «Как пельмень может выглядеть таким милым?», «Он шикарен!», «Боже, он такой милый», — комментируют подписчики аккаунта Pixar в Instagram.
Известно, что зрители познакомятся с пельменем в кинотеатрах перед началом просмотра «Суперсемейки-2», которая выйдет на экраны 14 июня. Режиссером короткометражного мультика стала Доми Ши. Она же стала первой женщиной среди создателей короткометражек для Pixar.
Я просто хотела создать волшебную и современную сказку, что-то наподобие китайского имбирного человечка. Слово «бао» имеет на китайском двойное значение: паровая булочка или же сокровище»,
— отметила Доми Ши.
Фото: кадр из видео
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