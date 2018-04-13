DreamWorks Animation вернет на экраны Панду По, Рокки и Буллвинкля

DreamWorks Animation совсем скоро представит зрителям два новых мультсериала. Один из них — возвращение «Приключений Рокки и Буллвинкля». А второй — «Кунг-фу панда: Лапы судьбы».

«Приключения Рокки и Буллвинкля» — это переосмысление классических серий о белке и лосе, которые возникли аж в 1959-ом году. Сохранит ли шоу свой ироничный настрой, пока неизвестно. Трейлер мультфильма на YouTube сейчас заблокирован, но уже 11 мая сериал стартует в США, Германии, Индии и Японии.

Что касается «Кунг-фу панды», тут известно чуть больше. Четыре маленькие панды случайно натыкаются на мистическую пещеру под деревней Панд. И также случайно поглощают силу чи от древних и могущественных кунг-фу воинов, известных как Четыре Созвездия. Конечно, чтобы управлять такой силой, надо много тренироваться, и за обучение детей берется наш любимый толстячок По. Создатели обещают, что зрители увидят мультсериал уже в этом году.

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