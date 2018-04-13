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Геологоразведочный университет стал участником престижной выставки
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Геологоразведочный университет стал участником престижной выставки 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В Гостином дворе в Москве открылась первая Международная выставка горной промышленности «ГОРПРОМЭКСПО-2018».
Стенд главного геологоразведочного университета разместился в алькове справа около главной сцены. На нем были показаны только некоторые инновационные материалы Инжинирингового центра, которые оказались достойными уровню мероприятия. Выставку-форум открыли министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель Высшего горного совета Юрий Шафраник, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин. Глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил эффективную работу по повышению технологической независимости горнодобывающего сектора. «За последние два года при активном участии бизнеса в импортозамещении удалось нарастить долю отечественного оборудования на внутреннем рынке с 57 до 74%. Для этого со своей стороны мы задействовали все необходимые меры господдержки, суммарно на 2 млрд рублей», — отметил Денис Мантуров.
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