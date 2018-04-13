Ансамбль «Ингушетия» в честь своего юбилея проведет гастрольный тур по городам России

МАГАС, 13 апреля. / ТАСС /. Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» в мае этого года отметит юбилей — 25 лет со дня создания хореографического коллектива. В честь этого события в республике пройдет масштабный праздничный концерт, за которым последует гастрольный тур по городам России. Об этом ТАСС рассказал директор ансамбля Магомет-Башир Досхоев.

Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» создан в 1993 году. Вся концертная программа и номера творческого коллектива основаны на фольклорной музыке, хореографии, обычаях и обрядах ингушского народа.

"12 мая во Дворце спорта Магас в Назрани пройдет большой концерт, посвященный 25-летию нашего ансамбля. В нем примут участие и наши гости — хореографические и вокальные коллективы со всего СКФО. Сейчас мы активно готовимся к нашему празднику, на котором будут поставлены и премьерные номера", — сказал Досхоев.

По его словам, сразу после концерта ансамбль планирует поехать с гастролями в Италию и Абхазию, затем творческий коллектив устроит тур по городам России.

"В Италию мы едем уже в третий раз и будем участвовать в одном из фестивалей, а затем отправимся в Абхазию. В августе, в рамках нашего 25-летия, мы поедем сначала в Свердловскую область, это 10 концертов, затем отправимся в Крым, Уфу, Казань, Киров, Краснодар, Астрахань и Ростов-на— Дону, а в декабре в Москве пройдет заключительный концерт", — добавил Досхоев.

За время своего существования Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» побывал с гастролями в Ираке, Израиле, Польше, Турции, Италии, Франции, Германии, Бельгии, Казахстане. Ансамбль является лауреатом многих Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов. Выездной состав коллектива составляет 45 человек.