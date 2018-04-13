10 книг, которые можно прочитать всего за два дня

Одинокий маленький человек на далёкой планете, который только и хочет, что вернуться к своей любимой розе и бороться с баобабами, которые захватывают его астероид. И большой человек, потерпевший крушение в пустыне, который внутри так и остался ребёнком. История, которую хочется (и нужно) перечитывать, даже если она уже знакома. Потому что никогда не мешает вспомнить о том, что «мы в ответе за тех, кого приручили», и что «все взрослые сначала были детьми, но мало кто из них об этом помнит».

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Двое рабочих-бродяг во времена Великой депрессии ищут работу по всей Калифорнии, чтобы заработать на еду, и мечтают однажды построить собственную ферму. Один из них умён и осторожен, второй — умственно неполноценный, но очень сильный. Повесть о том, как люди, которых судьба загнала в угол, продолжают до последнего верить в лучшее. А как иначе?

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Веничка Ерофеев едет из Москвы в Петушки, чтобы встретиться там со своей женщиной и их сыном. В хмельном угаре конечная цель поездки представляется ему раем на Земле. По ходу движения поезда реальность и иллюзии, подогретые большим количеством спиртного, мешаются в сознании Венички и приводят к неожиданным мыслям и открытиям. Постмодернистская поэма в прозе полна библейских и мифологических аллюзий, распутывать которые любителям интертекстуальности — одно удовольствие.

Читать книгу. Статьи по теме 10 книг о приключениях и науке

Знаковая пьеса Артура Миллера, который получил за неё Пулитцеровскую премию. Спектакли по ней дают на Бродвее с 1949-го. Сюжет о коммивояжёре-неудачнике, который завяз в долгах и кредитах, а своих детей пытается воспитывать своим — не лучшим — примером. Конфликт отцов и детей, который в конце приводит к трагической развязке.

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Повесть рассказывает об одном дне Ивана Шухова, или заключённого Щ-854, который находится в ГУЛАГе. Солженицын без эмоций описывал один рядовой день в лагере — от подъёма до отбоя. Публикация этой книги, как считают сегодня некоторые аналитики, повлияла на ход истории СССР.

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Герой повести Грегор Замза однажды просыпается в своей комнате и понимает, что превратился в огромное отвратительное насекомое. Дальнейший сюжет — о том, как сильно это изменило его жизнь, жизнь его семьи и отношение близких к нему.

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«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», Роберт Стивенсон

Воплощение добродетели, блестящий учёный доктор Джекил хранит ужасную тайну: он создал двойника, в котором воплотил все свои худшие качества. И всё шло хорошо, пока ему удавалось сдерживать эту сторону своей жизни…

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Роман о великой любви, которую герой пронёс через всю свою жизнь. История об общественном безразличии и лицемерии. Книга для тех, кто грезит оказаться в «ревущих 20-х» с их сумасшедшими вечеринками, неповторимым стилем и невероятным богатством.

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Аллегорическая сказка о драконе, который держит в страхе целое государство. Победивший его сам им становится. Люди, которые попали под власть дракона, не считают это бедой. После смерти одного тирана они покорно принимают власть другого. Освободить людей просто убив дракона не получится.

Пьесу, написанную в 1940-е, запретили ставить в театрах ещё при жизни автора. В образе дракона многие современники увидели аллегорию с Иосифом Сталиным.

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Повествование от имени главного героя. Он узнаёт о смерти своей матери и едет на похороны. Отличительная черта его поведения — отстранённость от всего, что происходит в его жизни: будь то отношения с девушкой или совершённые им преступления. Безразличие героя приводит к плохому финалу.

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