В коллекцию для тактильного осмотра Дарвиновского музея поступил новый экспонат-трансформер

Техник-таксидермист Дарвиновского музея изготовил муляж норы с чучелом домовой мыши, предназначенный для тактильного осмотра слепыми и слабовидящими посетителями. Об этом сообщается на сайте ГДМ.

Экспонат-трансформер дает возможность изучить устройство мышиной норы: проследить расположение ходов, проникнуть в кладовую с запасами на «черный день» и уютное, выстланное мягкой травой гнездо, где спит сама хозяйка.

Как поясняется в сообщении, с приходом весны мыши покидают «зимние квартиры» и возвращаются в природные местообитания, где селятся на мягкой, не склонной к пересыханию почве. Они роют небольшие, просто устроенные норы с 1—3 входами. Диаметр гнездовой камеры колеблется от 10 до 25 см. Мыши выстилают её подстилкой из мягкой растительной ветоши. В природе при избытке корма делают запасы. Теперь ознакомиться с устройством этого «убежища» смогут и слабовидящие, и слепые посетители музея.