Дошколята отправились в «Космическое путешествие»

Группа «Светлячки» дошкольного отделения образовательного комплекса «Юго-Запад» весело о креативно подготовилась ко Дню космонавтики. Ребята совершили «Космическое путешествие», заранее пройдя к нему длительную подготовку.

Готовились к нему дошколята несколько дней. Сначала воспитатель группы Маргарита Петровна Ермолина провела с детьми занятие на тему: «Космос — это интересно» и рассказала детям об истории праздника «День космонавтики». Далее Маргарита Петровна объяснила особенности расположения планет в солнечной системе. Задачей воспитателя стало сформировать у ребят представления о космосе и солнечной системе и ознакомить их с профессией космонавта.

Во время подготовки плаката дети самостоятельно разрисовывали красками различные планеты, луну и солнце.

Ребята поделились на две команды «Луноход» и «Комета» и начали соревнования между собой. Во время игры они собирали метеориты и летали на луну, строили ракету и пребывали в невесомости.

Мероприятие прошло очень интересно и с большой пользой для ребят: они узнали много новых слов — скафандр, космический корабль, невесомость, космодром, звездопад и другие. Кроме того, учились помогать друг другу, сопереживать, налаживать дружеские отношения, уверяют в образовательном комплексе «Юго-Запад».