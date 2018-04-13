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Дошколята отправились в «Космическое путешествие»
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Дошколята отправились в «Космическое путешествие» 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Группа «Светлячки» дошкольного отделения образовательного комплекса «Юго-Запад» весело о креативно подготовилась ко Дню космонавтики. Ребята совершили «Космическое путешествие», заранее пройдя к нему длительную подготовку.
Готовились к нему дошколята несколько дней. Сначала воспитатель группы Маргарита Петровна Ермолина провела с детьми занятие на тему: «Космос — это интересно» и рассказала детям об истории праздника «День космонавтики». Далее Маргарита Петровна объяснила особенности расположения планет в солнечной системе. Задачей воспитателя стало сформировать у ребят представления о космосе и солнечной системе и ознакомить их с профессией космонавта.
Во время подготовки плаката дети самостоятельно разрисовывали красками различные планеты, луну и солнце.
Ребята поделились на две команды «Луноход» и «Комета» и начали соревнования между собой. Во время игры они собирали метеориты и летали на луну, строили ракету и пребывали в невесомости.
Мероприятие прошло очень интересно и с большой пользой для ребят: они узнали много новых слов — скафандр, космический корабль, невесомость, космодром, звездопад и другие. Кроме того, учились помогать друг другу, сопереживать, налаживать дружеские отношения, уверяют в образовательном комплексе «Юго-Запад».
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