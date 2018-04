Международный автобусный салон Busworld Russia в Москве

С 23 по 25 октября 2018 года в Москве уже во второй раз будет проводиться выставка автобусов и коммерческого транспорта Busworld Russia.

Busworld — старейшая и крупнейшая в мире выставка автобусов, автобусных компонентов, сопутствующих товаров и услуг. Впервые Busworld состоялась в 1971 году в городе Кортрейк (Бельгия). С 2001 выставка Busworld вышла за пределы Европы и стала проводиться также в Турции, Индии, Латинской Америке.

17 октября 2015 в г. Кортрейк (Бельгия) на выставке Busworld состоялось подписание партнерского соглашения между компаниями ITEMF Expo и Busworld International о проведении в Busworld Russia powered by Autotrans и в России.

Организаторы Busworld Russia сообщают, что уже на сегодняшний день площадь автобусного салона 2018 года на 62% превысила результаты Busworld Russia 2016.

Российские производители автобусов и автокомпонентов будут представлены на площади более 1500 кв. м компаниями: КАМАЗ, НЕФАЗ , Русские Автобусы Группа Газ , Коммерческие автомобили Группа Газ, Volgabus, Луидор, Завод кондиционеров Август, Алькор, Спецавтоинжиниринг, Фесто РФ, Бус Моторс и многие другие.

Белорусскую автобусную технику покажут: Минский автомобильный завод (MAЗ), МЗКТ (НЕМАН). Европейских производителей автобусов и компонентов планируют представить: MAN, Volkswagen Фаворит Хофф, SCANIA, Hidral Gobel (Италия), VOITH (Германия), Actia Automotive (Франция), Finn Lamex Safety Glass Oy (Финляндия), Camozzi (Италия), Webasto, Hubner. Впервые в России на выставке Busworld свою продукцию представит Португальская кузовостроительная компания CaetanoBus.

Китайских автопроизводителей на общей площади 750 кв. м представят марки: Yutong, Higer, Ankai, Golden Dragon, King Long, JVS, Taichang Bus Air Conditioner CO., Jointech Vehicle System Co., Ltd.

Турция будет представлена компаниями Anadolu Isuzu, Etka-D, A. Ş. NZN Oto Numune.

Также впервые на выставке будут представлены производители алкотестерного оборудования Alcohol countermeasure systems corp. (Канада).

Дата проведения: 23-25 октября 2018 год Место проведения: Москва, МВЦ Крокус Экспо

