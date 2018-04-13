Ещё
Международный автобусный салон Busworld Russia в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Международный автобусный салон Busworld Russia в Москве 

VanLife 2 часа назад
Фото: VanLife
С 23 по 25 октября 2018 года в Москве уже во второй раз будет проводиться выставка автобусов и коммерческого транспорта Busworld Russia.
Busworld — старейшая и крупнейшая в мире выставка автобусов, автобусных компонентов, сопутствующих товаров и услуг. Впервые Busworld состоялась в 1971 году в городе Кортрейк (Бельгия). С 2001 выставка Busworld вышла за пределы Европы и стала проводиться также в Турции, Индии, Латинской Америке.
17 октября 2015 в г. Кортрейк (Бельгия) на выставке Busworld состоялось подписание партнерского соглашения между компаниями ITEMF Expo и Busworld International о проведении в Busworld Russia powered by Autotrans и в России.
Организаторы Busworld Russia сообщают, что уже на сегодняшний день площадь автобусного салона 2018 года на 62% превысила результаты Busworld Russia 2016.
Российские производители автобусов и автокомпонентов будут представлены на площади более 1500 кв. м компаниями: КАМАЗ, НЕФАЗ, Русские Автобусы Группа Газ, Коммерческие автомобили Группа Газ, Volgabus, Луидор, Завод кондиционеров Август, Алькор, Спецавтоинжиниринг, Фесто РФ, Бус Моторс и многие другие.
Белорусскую автобусную технику покажут: Минский автомобильный завод (MAЗ), МЗКТ (НЕМАН). Европейских производителей автобусов и компонентов планируют представить: MAN, Volkswagen Фаворит Хофф, SCANIA, Hidral Gobel (Италия), VOITH (Германия), Actia Automotive (Франция), Finn Lamex Safety Glass Oy (Финляндия), Camozzi (Италия), Webasto, Hubner. Впервые в России на выставке Busworld свою продукцию представит Португальская кузовостроительная компания CaetanoBus.
Китайских автопроизводителей на общей площади 750 кв. м представят марки: Yutong, Higer, Ankai, Golden Dragon, King Long, JVS, Taichang Bus Air Conditioner CO., Jointech Vehicle System Co., Ltd.
Турция будет представлена компаниями Anadolu Isuzu, Etka-D, A. Ş. NZN Oto Numune.
Также впервые на выставке будут представлены производители алкотестерного оборудования Alcohol countermeasure systems corp. (Канада).
Дата проведения: 23-25 октября 2018 год  Место проведения: Москва, МВЦ Крокус Экспо
Вам также будет интересно узнать:
«Группа ГАЗ» поставила автомобили скорой помощи для обеспечения Чемпионата мира по футболу
Международный автобусный салон Busworld Russia в Москве
«Группа ГАЗ» вручила автобус «Соболь БИЗНЕС» многодетной семье в рамках благотворительного проекта
VanLife: последние новости
Подведены итоги ведущих международных автомобильных выставок в Центральной Азии KIAE и CTECA «Группа ГАЗ» представила линейку коммерческой техники на международной выставке на Филиппинах Компания Renault передала Московскому академическому Музыкальному театру новый фургон Dokker
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть43
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года2
Классика и гениталии: что не так с нашим театром163
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение