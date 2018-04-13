В Калининграде отметят День Селедки

Он по-традиции пройдет на набережной у Музея мирового океана. В этом году торжества посвятили 70-летию первых сельдяных экспедиций и Дню рождения Музея Мирового океана.

Отмечать начнут еще 13 апреля: в этот день заслуженным работникам рыбного хозяйства вход на все объекты музея бесплатный.

В 17.00 начнется гастрономический фестиваль «Вечерний клёв» от морских ресторанов и кафе города. Будут розыгрыши билетов на экскурсии по экспозициям и выставкам музея, музыкальный концерт.

Программа 14 апреля:

МОРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРТА

10.50 Построение ветеранов рыболовецких колхозов Калининградской области11.15 — 11.25 Переход катера с почетными гостями от причала СРТ-129 к причалу Морской администрации порта. Перекличка судов.

КУРС НА ГЛАВНУЮ СЦЕНУ

11.30 — 11.45 Торжественная церемония открытия праздника. Вручение традиционных бочек с селедкой почетным гостям праздника.11.45 –16.30 «У рыбака своя судьба». Гала-концерт.16.30 –17.00 Церемония награждения победителей праздника.17.00 — 20.00 Рок-программа «Барракуда».

КУРС НА НАБЕРЕЖНУЮ ИСТОРИЧЕСКОГО ФЛОТА

10.00 — 20.00 Рыбный рынок «Старый порт».10.00 — 20.00 «Рыцари Ордена Корюшки». Гости из Паланги, Вильнюса.10.00 — 20.00 «Селедка в высокой кухне». Рыбные блюда от лучших рестораторов Калининграда. Street food «Рыба моя».10.00 — 20.00 «Морской арбат». Ярмарка морских сувениров.

КУРС НА СЦЕНУ «ОКЕАНОЛОГ» (ориентир НИС «ВИТЯЗЬ»)

10.00 — 13.00 Музыкальный пролог. Начало работы музыкальной площадки13.00 — 14.00 Развлекательная программа с ведущим, конкурсы, розыгрыши билетов14.00 Флэшмоб «Сельдь!», концерт группы «Икра»15.00 — 16.00 Открытая лекция о сельди.16.00 — 17.00 Концертная программа Ивана Шевцова (саксофон) 17.00 — 18.00 STREET DANCE18.00 — 19.00 Концерт AVVE Project (дуэт электровиолончель и электроскрипка) 19.00 — 20.00 Развлекательная программа с ведущим, конкурсы, розыгрыши билетов. Концерт группы Mirror с программой Morze (Польша), аудиовизуальная инсталляция.

КУРС НА ВОЕННО-МОРСКОЙ ЦЕНТР

10.00 — 18.00 «От великого до смешного». Из истории Отечественной войны 1812 года. (Военно-исторический музей-заповедник «Бородино»).10.00 — 18.00 «Суп подводника и плов рыбацкий». Из меню экипажей подводных лодок. Работа военно-полевой кухни.

КУРС НА ГЛАВНЫЙ КОРПУС

10.00 — 18.00 Курс на выставочные корпуса «МОРСКОЙ КЕНИГСБЕРГ-КАЛИНИНГРАД», «ПАКГАУЗ»10.00 — 18.00 Выставка «Мир путешествий» (диковинки дальних стран).14.00 Открытие выставки «Морской Сатирикон» (иронические рисунки на морскую тему). «ТУМАНОМАНИЯ», ИЛЛЮЗИОН 3D, ЗАНИМАТИКА — Опыты с сухим льдом, мыльной пленкой и криожидкостью — Promo-show от Музея Занимательных Наук Эйнштейна.

КУРС НА СЦЕНУ «КОСМОДРОМ» (Ориентир НИС «Космонавт Виктор Пацаев»)

10.00 — 12.00 Музыкальная программа «Созвездие рыб»12.00 — 20.00 Развлекательная программа «Голос. Рыбы… ». «ЗА РЫБАЦКИМ СЧАСТЬЕМ!» Выступления бардов. Анекдоты, байки, самые неправдивые рыбацкие истории.

НИС «ВИТЯЗЬ»

10.00 — 18.00 ACTION-FOTO. «ЭЙ, МАТРОС, ТЕБЯ СНИМАЮТ!» Фотосессия в самых неожиданных интерьерах и ролях с лучшими фотографами города. «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН!» Эксклюзивные экскурсии в самые потаенные уголки корабля.10.00 — 18.00 «ХИРУРГИЯ ШТОРМА». Тест на профпригодность в судовом медблоке.12.00 — 16.00 «В МОРЕ ВЛЮБЛЯТЬСЯ КАК В ЖЕНЩИН… » Литературная гостиная НИС «Витязь». Уникальная возможность посетить судовую библиотеку в компании поэта-мариниста Юрия Шевченко.11.00 — 17.00 «РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ». Лотерея для посетителей музейных объектов на палубе НИС «Витязь».10.00 — 18.00 «РИСУЕМ МОРЕ». Мастер-класс для детей от студентов МГУТУ. (Салон команды).10.00 — 18.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН». На волне популярных мелодий, живая музыка. (Кают-компания).14.00, 15.30, 17.00 «ПИРАТЫ 21-ВЕКА». Мастер-классы сценического мастерства от кинокомпании «Западфильм». Встречи с актерами театра и продюсерами. (Морской зал).

КУРС НА СЦЕНУ «ОКЕАНОЛОГ» (ориентир НИС «ВИТЯЗЬ»)

10.00 — 12.00 Начало работы музыкальной площадки12.00 — 13.00 Развлекательная программа, мастер класс по разделке сельди, открытая лекция о видах сельди13.00 — 14.00 Концерт группы «Трио Париж»14.00 — 15.30 Концерт группы Nightcall15.30 — 17.00 Развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы и лотереи17.00 Официальное закрытие «Дня Селедки».