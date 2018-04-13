ГБУ ЦД «Личность», Медиков ул., 3. «Наследники Победы»

12 апреля в Центре досуга «Личность» прошел отборочный этап VII Конкурса военно-патриотической песни муниципального округа Царицыно «Наследники Победы». Авторитетному жюри под председательством Соколовой Ольги Борисовны были представлены концертные номера, которые подготовили воспитанники творческих студий Юлии Виторт и Александра Лоцманова ГБУ ЦД «Личность».

Ребята исполнили песни военных лет и тематики. Не завидую жюри, перед ними стоит очень непростая задача отбора. Все номера программы были замечательными, кроме хорошего пения, какие точные интонации, какие драматичные паузы, какая выразительная жестикуляция наполняли выступления молодых артистов. Это надо было видеть! Ждем итогов отборочного этапа и выступление победителей на праздничном концерте посвящённого Дню Победы!