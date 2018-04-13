Афиша на выходные: что делать в Казани с 13 по 15 апреля

Казанцам пора подумать над тем, чем заняться в этот уик-энд. Мы немного поможем. Представляем подборку самых интересных мероприятий на три дня — пятницу, субботу и воскресенье.

Пятница, 13 апреля

Герои пятничного вечера — симфонический оркестр Мариинского театра и дирижер Валерий Гергиев . На их дневное выступление уже не попасть, а на концерт в 19.00 еще можно. Билетов осталось немного (самый дешевый — 1 600 рублей). Концерт пройдет в ГБКЗ имени Сайдашева.

В театре SDVIG дают спектакль по мотивам бессмертной пьесы Гоголя «Ревизор». Начало в 19.00. Вход — от 500 рублей.

В ресторане «Чайхона №1» (тот, что на крыше автосалона) будут звучать каверы от группы «Тритон». Начало в 22.00. Предварительно нужно забронировать столик (телефон 234-55-55).

В автокинотеатре Love Cinema показывают российский триллер «Селфи» (в 20.30) и американский боевик «Наемник» (в 22.30). Роль удобных диванов в автокинотеатре выполняет ваш собственный автомобиль. Если вы любите смотреть кино со звуком, стоит позаботиться о магнитоле в машине. Въезд — 150 рублей с автомобиля.

Суббота, 14 апреля

Можно неплохо провести время на Open Space Market, который продлится два дня. Как всегда, будут яркие дизайнерские вещи, мастер-классы, музыка и фудкорт. Мероприятие пройдет на казанском ипподроме ( Патриса Лумумбы , 47а/1) с 12.00-20.00. Вход — 100 рублей (билет действует два дня).

«Ак Барс» начинает битву за Кубок Гагарина. Соперник — московский ЦСКА. Матч пройдет в «Татнефть Арене» и начнется в 17.00. В кассах билетов нет, можно надеяться только на перекупщиков.

В экоцентре «Дом» в Горкинско-Ометьевском лесопарке пройдет родительское собрание «Лиза Алерт». Волонтеры расскажут, что нужно брать с собой на прогулку в лес, что делать, когда пропал близкий человек, а также почему ложный вызов лучше, чем упущенное время. Начало в 11.00. Вход свободный, нужна регистрация.

В «Штабе» откроется любопытная выставка «I'm nothing» художника Macho Pancho. Начало в 18.00 (в остальные дни с 9.00 до 21.00). Вход свободный, но с предварительной регистрацией.

В Luxor заглянут модные «союзники» — дуэт «Мальбэк» и Сюзанна. Их клипы на Youtube собирают дикое количество просмотров. У казанцев появилась возможность увидеть и услышать музыкантов вживую. Начало в 20.00. Вход — от 1 100 рублей.

Группа со странным названием «ДК им. Джона Леннона» исполнит песни The Beatles. Совсем не так, как в оригинале. Они добавят в творчество великих британцев индийские мотивы, панк и хард-рок. Концерт пройдет в Rockstar Bar. Начало в 21.00. Вход свободный.

В кофейне New York Coffee всю ночь будут смотреть фильмы Квентина Тарантино : «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Бешеные псы». Киномарафон начнется в 22.00. Вход — 350 рублей.

В Korston Pre-party hall выступит когда-то очень популярная группа «Марсель». Они привезут в Казань новые песни и те, которые постоянно играли на радио: «Сколько бы», «Туда где», «Здравствуй, мам!», «Настроение осень». Начало в 22.00. Вход — 1 000 рублей.

Воскресенье, 15 апреля

УНИКС займется «избиением» одного из аутсайдеров чемпионата — «Астаны». Матч пройдет в «Баскет-холле» и начнется в 17.45. Вход — от 100 рублей.

В ЦСК «Смена» будут крутить немецкие короткометражки. Будут относительно новые картины (2014-2015 годы) и старые (1993-1996 годы). Начало в 18.00. Вход — добровольный взнос.

В КСК УНИКС накачанные мужчины будут танцевать под дождем. Шоу питерского театра «Искушение» ориентировано на женщин. Начало 19.00. Вход — от 900 рублей.

В Luxor будет шутить известный стендап-комик и блогер Данила Поперечный. Он обещает свежую порцию сарказма и отборной ненависти. Начало в 20.00. Билетов не осталось, надежда только на перекупщиков.

Важные новинки кинопроката: фильм ужасов «Тихое место» с Эмили Блант и блокбастер «Рэмпейдж».

Полную афишу событий в Казани смотрите здесь.

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