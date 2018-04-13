В Липецкой области нашли тело первоклассника, пропавшего в феврале

В Липецкой области нашли тело девятилетнего мальчика, пропавшего в селе Чернава Елецкого района, сообщила пресс-служба регионального СК.

Напомним, ребёнок пропал 6 февраля этого года. Мальчика вышел из школы после занятий в группе продленного дня, но дома так и не появился. После самостоятельных поисков мать школьника обратилась в полицию.

На масштабные поиски ребёнка вышли сотрудники полиции, МЧС , администрации района, кинологи и волонтеры липецкой общественной организации «Поиск пропавших детей». Следователи составили возможный маршрут мальчика в тот день, при прочесывании которого недалеко от школы на льду у берега реки Быстрая Сосна нашли рюкзак первоклассника и его следы. Идя по ним, собака привела оперативников к полынье.

У следствия появились основания полагать, что произошел несчастный случай и ребенок мог утонуть. Водолазы исследовали более 7,5 тысквадратных метров льда (это чуть больше футбольного поля), поисковики прочесали более сотни гектаров прибрежной территории и русла реки.

Около полуночи 12 апреля тело пропавшего школьника нашли в 30 км вниз по течению реки Быстрая Сосна у берега в районе села Дмитриевка Елецкого района без внешних признаков криминальной смерти. Точную причину смерти ребёнка определит судебно-медицинская экспертиза.