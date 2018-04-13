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В Липецкой области нашли тело первоклассника, пропавшего в феврале
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В Липецкой области нашли тело первоклассника, пропавшего в феврале 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Липецкой области нашли тело девятилетнего мальчика, пропавшего в селе Чернава Елецкого района, сообщила пресс-служба регионального СК.
Напомним, ребёнок пропал 6 февраля этого года. Мальчика вышел из школы после занятий в группе продленного дня, но дома так и не появился. После самостоятельных поисков мать школьника обратилась в полицию.
На масштабные поиски ребёнка вышли сотрудники полиции, МЧС, администрации района, кинологи и волонтеры липецкой общественной организации «Поиск пропавших детей». Следователи составили возможный маршрут мальчика в тот день, при прочесывании которого недалеко от школы на льду у берега реки Быстрая Сосна нашли рюкзак первоклассника и его следы. Идя по ним, собака привела оперативников к полынье.
У следствия появились основания полагать, что произошел несчастный случай и ребенок мог утонуть. Водолазы исследовали более 7,5 тысквадратных метров льда (это чуть больше футбольного поля), поисковики прочесали более сотни гектаров прибрежной территории и русла реки.
Около полуночи 12 апреля тело пропавшего школьника нашли в 30 км вниз по течению реки Быстрая Сосна у берега в районе села Дмитриевка Елецкого района без внешних признаков криминальной смерти. Точную причину смерти ребёнка определит судебно-медицинская экспертиза.
СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по статье: «Убийство, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека». Расследование продолжается.
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