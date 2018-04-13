Ансамбль «Ингушетия» в честь своего юбилея проведет гастрольный тур по городам России

Ансамбль народного танца «Ингушетия» в мае отметит 25-летие со дня создания. В честь этого в республике пройдет праздничный концерт, за которым последуют гастроли по городам России и за рубежом.

«12 мая во Дворце спорта «Магас» в Назрани пройдет большой концерт, посвященный 25-летию нашего ансамбля. В нем примут участие и наши гости — хореографические и вокальные коллективы со всего СКФО. Сейчас мы активно готовимся к нашему празднику, на котором будут поставлены и премьерные номера», — рассказал ТАСС директор ансамбля Магомет-Башир Досхоев.

Сразу после праздничного концерта ансамбль посетит с гастролями в Италию и Абхазию, после чего последует тур по России.

«В Италию мы едем уже в третий раз и будем участвовать в одном из фестивалей, а затем отправимся в Абхазию. В августе, в рамках нашего 25-летия, мы поедем сначала в Свердловскую область, это 10 концертов, затем отправимся в Крым, Уфу, Казань, Киров, Краснодар, Астрахань и Ростов-на-Дону, а в декабре в Москве пройдет заключительный концерт», — пояснил Досхоев.

Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» был создан в 1993 году. Концертная программа коллектива основана на фольклоре и хореографии ингушского народа.