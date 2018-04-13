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«Устроил первые перфомансы»: в Перми открыли памятник поэту-футуристу Владимиру Гольцшмидту
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«Устроил первые перфомансы»: в Перми открыли памятник поэту-футуристу Владимиру Гольцшмидту 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
12 апреля в сквере у пермского оперного театра открыли памятник поэту-футуристу Владимиру Гольцшмидту. Он прославился не столько своими стихами, сколько эксцентричным поведением. Гольцшмидт мог выйти на улицу раздетым или спрыгнуть с борта теплохода в Каму.
— Свои акции Гольцшмидт проводил около ста лет назад. Тогда его поведение осуждали и считали ненормальным. Сейчас его действия назвали бы перфомансами. Его можно назвать одним из первопроходцев этой формы искусства, — считает один из инициаторов создания памятника, пермяк Сергей Хакимов. — Гольцшмидт был футуристом не только в литературе, он был футуристом жизни, рассматривал её как акт творчества.
Памятник Владимиру Гольцшмидту открывают не впервые. Век назад, 12 апреля 1918 года, в сквере у Большого театра в Москве он сам себе поставил памятник. Арт-объект был небольшим — около полуметра в высоту, он представлял собой скульптуру гордо идущего Гольцшмидта, пятки которого кусала собака. Памятник был разрушен в тот же день. По воспоминаниям современников, проходящий мимо красноармеец осудил поведение поэта, и пнул памятник ногой, из-за чего скульптура рассыпалась.
— Наш памятник копирует оригинал и по сюжету, и по габаритам. Он выполнен из гипса, а пьедестал — из керамогранита на фанерном основании. Автор памятника— Митя Ткачев, — сообщил Хакимов. — Нашей целью было максимально точное повторение акции столетней давности, поэтому сразу после открытия мы увезли скульптуру из сквера.
Как и сто лет назад, памятник оказался поврежден — отпала плитка с пьедестала. Сейчас он на реставрации, но его создатели не расстроены.
Для нас важнее акция и её документация, мы же не про монументальное искусство, а про живое. Что делать с этим объектом, решим позже, — говорит Хакимов.
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