Александр Ревва (Aleksandr Revva) 

Детство и юность Александр Ревва с малых лет воспитывался мамой, солисткой кубанского хора и бабушкой, так как отец ушел из семьи. Его предки после переезда из Эстонии на Украину поменяли фамилию с Эррва на Ревву. После средней школы Александр поступил в техникум промышленной автоматики, а затем учился в Донецком государственном университет управления на факультете менеджмента. Окончив его, пошел работать электрослесарем на шахте. КВН и Comedy Club В 21 год Ревва стал участником команды КВНН «ДонГАУ» из Донецка, а спустя пять лет перешел в команду «Утомленные солнцем», где вместе с Михаилом Галустяном прославился на всю страну благодаря таким скетчам, как «Потерялася я» и другим. С 2006 года Александр является резидентом шоу Comedy Club. В 2009 году Ревва придумал персонажа Артура Пирожкова и от его имени стал выпускать песни и выступать с концертами по городам России. Актерская карьера Впервые Ревва дебютировал в кино в 34 года, сыграв в одном из эпизодов «Ералаша», а уже спустя четыре года на широкие экраны вышла комедия «Дублер», где Ревве досталась главная роль. Затем его фильмография пополнилась картинами «Легок на помине», «Ставка на любовь», «Суперплохие», «Яна+Янко», «Бабушка легкого поведения» и «Zомбоящик». Бизнес В 2010 году Ревва вместе с Дмитрием Орлинским открыл ресторан «Spaghetteria». Личная жизнь В 2004 году познакомился со своей будущей женой Анжеликой. В 2007 году влюбленные поженились, а спустя несколько месяцев у них родилась дочь Алиса. В 2013 году супруги стаи родителями во второй раз — у них родилась дочь Амели. Фильмография Zомбоящик (2017) Колобанга. Привет, Интернет! (2017) Бабушка лёгкого поведения (2017) Яна+Янко (2017) Суперплохие (2016) Волшебный кубок Роррима Бо 3D (2015) Ставка на любовь (2015) 3+3 (2015) Попугай Club (ТВ, 2014) Смешанные чувства (2014) Легок на помине (2014) Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу (2012) Дублёр (2012) Люди Хэ (сериал, 2011 — 2013) Зайцев + 1 (сериал, 2011 — 2014) Новые приключения Аленушки и Еремы (2009) Приключения Алёнушки и Ерёмы (2008) Про Федота-стрельца, удалого молодца (2008) Слава богу, ты пришел! (сериал, 2006 — 2010) Камеди клаб (сериал, 2005 — …)