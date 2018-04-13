Ещё
В библиотеке отметили юбилей Марины Тенишевой
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке отметили юбилей Марины Тенишевой 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Юбилей русской дворянки, общественного деятеля, художника-эмальера, педагога, мецената и коллекционера Марины Тенишевой отметили в библиотеке №147 в четверг, 12 апреля.
Литературно-музыкальный вечер назвали «Хранительница русской старины».
Провела лекцию Елена Малыгина, которая рассказала посетителям о непростой судьбе Марины Клавдиевны.
— Тенишева — основательница Музея русской старины в Смоленске, — отмечает в беседе с редактором газеты «Борисовские пруды» сотрудница библиотеки №147 Светлана Батухтина, — Эта женщина сумела вернуть к жизни многие народные промыслы: вышивание, резьбу по дереву, керамику и другие художественные техники. Мария Клавдиевна была знакома с такими выдающимися деятелями искусств, как Врубель, Рерих, Серов, Репин, Рубинштейн, Чайковский, Дягилев и другие. Она строила в своих имениях общеобразовательные и сельскохозяйственные школы, открывала ремесленные училища, рисовальную школу в Петербурге.
У Марии Тенишевой была непростая судьба: после революции 1917 года ей пришлось эмигрировать в Париж, где она раскрыла себя в роли художника-эмальера. Ее работы раскупались моментально.
— Мы также рассказали ребятам об усадьбе Талакшино, где и жила Марина Клавдиевна. Читатели увидели короткометражный фильм «Достояние республики. Усадьба „Талашкино“. На телевизионном экране мы показали фотографии ее близких и друзей, виды мест, где она проживала, изделия, которые создавались в ее мастерских.
В завершение вечера для посетителей литературно-музыкальной гостиной прозвучали „Вальс цветов“ Чайковского, „Вальс“ Аренского, „Элегия“ Рахманинова и „Меланхолический вальс“ Даргомыжского.
Фото предоставила Светлана Батухтина
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
О судьбе актера Вицина расскажут в библиотеке В «Царицыне» пройдет мастер-класс от Сергея Андрияки Коллективы Клубной системы выступят на празднике «Пасхального дара»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть43
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года2
Классика и гениталии: что не так с нашим театром163
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение