В библиотеке отметили юбилей Марины Тенишевой

Юбилей русской дворянки, общественного деятеля, художника-эмальера, педагога, мецената и коллекционера Марины Тенишевой отметили в библиотеке №147 в четверг, 12 апреля.

Литературно-музыкальный вечер назвали «Хранительница русской старины».

Провела лекцию Елена Малыгина, которая рассказала посетителям о непростой судьбе Марины Клавдиевны.

— Тенишева — основательница Музея русской старины в Смоленске, — отмечает в беседе с редактором газеты «Борисовские пруды» сотрудница библиотеки №147 Светлана Батухтина , — Эта женщина сумела вернуть к жизни многие народные промыслы: вышивание, резьбу по дереву, керамику и другие художественные техники. Мария Клавдиевна была знакома с такими выдающимися деятелями искусств, как Врубель, Рерих, Серов, Репин, Рубинштейн, Чайковский, Дягилев и другие. Она строила в своих имениях общеобразовательные и сельскохозяйственные школы, открывала ремесленные училища, рисовальную школу в Петербурге.

Марии Тенишевой была непростая судьба: после революции 1917 года ей пришлось эмигрировать в Париж, где она раскрыла себя в роли художника-эмальера. Ее работы раскупались моментально.

— Мы также рассказали ребятам об усадьбе Талакшино, где и жила Марина Клавдиевна. Читатели увидели короткометражный фильм «Достояние республики. Усадьба „Талашкино“. На телевизионном экране мы показали фотографии ее близких и друзей, виды мест, где она проживала, изделия, которые создавались в ее мастерских.

В завершение вечера для посетителей литературно-музыкальной гостиной прозвучали „Вальс цветов“ Чайковского, „Вальс“ Аренского, „Элегия“ Рахманинова и „Меланхолический вальс“ Даргомыжского.

Фото предоставила Светлана Батухтина