Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 14 — 15 апреля

Музеи и выставочные залы

Государственный музей В. В. Маяковского ежегодно организовывает мероприятия, посвященные памяти поэта: лекции, экскурсии, поэтические чтения. В этом году 14 апреля основной площадкой станет «Квартира на Большой Пресне», где семья Маяковских прожила с 1913 по 1915 год, а в данное время проходит выставка «Дочка». Начало в 12:00. Участие бесплатное. Подробнее о мерпориятиях: музеймаяковского.рф.

14 апреля Дом Гоголя приглашает на сольный концерт одного из лучших музыкантов Москвы Игоря Тукало. В программе «La paloma» («Голубка») прозвучат песни и мелодии, любимые несколькими поколениями слушателей, авторские романсы Игоря Тукало, шедевры мирового эстрадного репертуара Испании, Франции и многих других стран. Стоимость билета: от 300 до 1000 рублей. Начало в 18:00.

14 апреля в 18:00 Дом-музей Марины Цветаевой приглашает всех желающих на литературный вечер Южнорусского Союза писателей. Среди событий вечера — презентация уникального выпуска журнала «Южное Сияние». Участники вечера — известные поэты, прозаики и критики, организаторы фестивалей и редактора литературных журналов, члены международной общественной организации «Южнорусский Союз писателей» и многие другие. Вход свободный.

15 апреля в музее-усадьбе Кусково в 12:00 начнется мастер-класс «Роспись керамической тарелочки». Участники мастер-класса смогут самостоятельно выбрать тему росписи тарелочки: это могут быть растительные мотивы, анималистика или декоративные орнаменты. Стоимость 300 рублей. Записаться на программу можно в экскурсионном отделе по телефону: 8 (495) 375-31-31, или по электронной почте музея: museum_kuskovo@mail.ru.

15 апреля в 14:00, в рамках проекта «Гоголь и его эпоха» и Дней исторического и культурного наследия, Дом Гоголя приглашает на увлекательную лекцию старшего преподавателя МГУ им. М. В. Ломоносова Егора Владимировича Сартакова «Модный приговор: мода в жизни и творчестве Гоголя». На лекции Е. В. Сартакова творчество Николая Васильевича Гоголя будет рассмотрено под не совсем обычным углом зрения — под тем, какое место в произведениях писателя занимала мода. Начало в 14:00. Вход свободный.

Музей Москвы 15 апреля предлагает к посещению спектакль «Тайна Куликовской битвы», на котором пойдет повествование о событиях 1380 года. Начало в 12:00. Стоимость детского билета 600 рублей, взрослого билета — 550 рублей. Билеты можно приобрести онлайн или в кассах Музея Москвы.

Музей Москвы подготовил программу в рамках Дней культурного наследия: 14 и 15 апреля во дворе музея развернется традиционный Городской Блошиный рынок; 15 апреля пройдет акция «День добрых дел», во дворе Музея Москвы современный художник Андрей Логвин устроит перфоманс, а детей научат читать рэп. Также в Музее Москвы состоятся экскурсии по выставкам и многое другое. Подробнее о мероприятиях: mosmuseum.ru.

В Центральном Манеже в рамках ХII Международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале 2018» Мультимедиа Арт Музей, Москва представил сразу восемь новых фотографических проектов отечественных и зарубежных авторов. Выставки работают до 27 мая и посвящены трём основным темам: «Многообразие фотографии», «Италия в фокусе» и «Япония в фокусе». Стоимость полного билета — 400 рублей, льготного — 100 рублей.

Парки культуры и отдыха

14 и 21 апреля в 23 парках столицы пройдут общегородские субботники. На месте всем желающим выдадут весь необходимый инвентарь. После уборки территорий для участников субботника будут организованы развлекательные мероприятия. Начало в 10:00. Подробный список парков.

14 и 15 апреля в парках культуры и отдыха можно будет посетить фестиваль «Пасхальный дар». Гостей фестиваля ожидают спектакли по мотивам известных сказок, концерты, мастер-классы, кулинарные мастер-классы и квесты.

В парке 50-летия Октября 14 апреля состоится рогейн «Московский день». Городской рогейн — спортивное ориентирование, но с добавлением элементов кросс-похода и краеведения. Участники за два часа до старта получают огромную карту, на которой отмечено много точек. Задача — построить свой маршрут через как можно большее количество самых «дорогих» точек и прибыть на финиш до окончания контрольного времени. Начало мероприятия в 9:00. Участие бесплатное.

Парк искусств «Музеон» и Парк Горького 14 апреля приглашают всех присоединиться к «Обществу желтых ведерок». Сотрудники парков вместе с благотворительным фондом «Друзья» и гостями будут участвовать в конкурсе на сбор мусора, сборе батареек на вес и создавать скворечники. Посетителей также ждет зарядка «Солнечный ниндзя», благотворительный маркет и вечеринка-пикник «Лови лучи». Сбор гостей на Площади искусств «Музеона» и у ротонды 800-летия в Нескучном саду. Участие бесплатное.

14 апреля на двух площадках парка Сокольники состоится «Тотальный диктант». Начало в 14:00 в Букводоме. Участие бесплатное.

Также «Тотальный диктант» пройдет в музее-заповеднике «Царицыно». «Диктатором» в «Царицыно» станет известный радио— и телеведущий, лауреат премии ТЭФИ Владимир Раевский . Диктант пройдет в Большом царицынском дворце — в Баженовском зале. Начало в 14:00. Участие бесплатное.

15 апреля сад «Эрмитаж» приглашает на молодежный русский праздник «Красная горка». Праздник «Красная горка» — это молодежное, семейное мероприятие, призванное привлечь внимание москвичей и гостей нашего города к народным культурным традициям. Гостей праздника ждут разнообразные игры, конкурсы, мастер-классы. Завершится праздник концертом «О любви немало песен сложено!». Начало работы тематических площадок в 14:00. Вход свободный.

15 апреля в Букводоме парка Сокольники в 14:00 состоится лекция Екатерины Арье «Софт-культура: как стать осознанным с помощью приложений». На лекции можно будет разобраться с тем, как стать осознанным при помощи цифровой среды. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

15 апреля в 10:00 в парке Кузьминки начнутся соревнования по скандинавской ходьбе «Апрель скороход». Участникам необходимо будет преодолеть дистанцию в 5 км. Старт в 11:00. Для участия необходима предварительная регистрация. Участие бесплатное.

Библиотеки и культурные центры

14 апреля во многих культурных центрах и библиотеках Москвы пройдет акция «Тотальный диктант». Полный список можно уточнить на официальном сайте проекта. При регистрации на «Тотальный диктант» необходимо выбрать подходящий вам Культурный центр.

15 апреля в 17:00 в библиотеке им. Н. А. Некрасова состоится встреча с ридинг-группой «Rapping about». С гостями построят разговор в соответствии с историей развития этого музыкального течения, проведут эстетический анализ русской хип-хоп-лирики и попытаются выяснить — в чем особенность русского рэпа и причина его популярности. Участие бесплатное, необходима регистрация.

Кинотеатры

В эти выходные сеть кинотеатров Москино представляет программу «Москино детям»:

14 апреля Суздальский фестиваль. Программа 12+, Искра, 10:30 Боба и слон, Полет, 10:00 Рикки Тикки Тави, Искра, 12:00 15 апреля Суздальский фестиваль. Программа 6+, Полет, 10:00, Вымпел, 10:30 Автомобиль, скрипка и собака Клякса, Молодежный, 10:00 Сказка, рассказанная ночью, Искра, 10:30 С 1 по 29 апреля в рамках программы «Артдок в кино» сеть кинотеатров Москино представляет показы документальных картин про Рембрандта, Микеланджело, Сезанна и Ван Гога.

14 апреля Я, Клод Моне, Салют, 15:00 15 апреля Сезанн. Портреты жизни, Салют, 15:00 Импрессионисты, Вымпел, 15:30