Пасхальный благотворительный концерт состоится в кинотеатре «Березка»

В концерте в помощь строительству храма в честь святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве выступит византийский хор певчих Университета им. Аристотеля (Греция) и лауреат международных конкурсов молодёжный оркестр «Амадеус» (Греция) под руководством Виктора Василиади.

На необычный пасхальный концерт приглашает жителей района Новогиреево приход храма святого Феодора Ушакова. Как сообщил корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» староста храма Александр Абросимов, концерт состоится в кинотеатре «Берёзка» 14 апреля в 14 часов.

Пасхальный концерт из цикла благотворительных концертных программ «Голос души» — двадцать третий по счету, организованный приходом храма святого Феодора Ушакова.

Как раз в эти дни в России проходит греческий пасхальный фестиваль, организованный в честь 190-летия дипломатических связей между Россией и Грецией.

В концертной программе прозвучат Пасхальные византийские песнопения XIV-XV веков и произведения великих классических композиторов — Чайковского, Хачатуряна, Шостаковича, Брамса, Баха, Рахманинова и других.

Пригласительные билеты с указанием места можно получить в храме Феодора Ушакова по адресу: улица Перовская, дом 64 или при входе в кинотеатр «Берёзка» в 13.30 перед концертом.

Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25. Телефон: 8 (967) 002-52-61.

Фото — открытые интернет-источники.