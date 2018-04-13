Нижегородское кафе «У бани» закрыли за отсутствие туалетов

Нижегородское кафе «У бани», расположенное на улице Батумской в Приокском районе, закрыто по решению суда на 60 суток. Причиной стало отсутствие туалетов для посетителей и персонала, а также другие нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ходе проведенной проверки также выяснилось, что в кафе отсутствуют раковины для мытья рук, в производственном помещении нет горячей воды, обеденный зал и барная стойка содержатся в неудовлетворительном состоянии. Продавец работал в заведении общественного питания без санитарной и медицинской книжек и без головного убора. Также обнаружилось отсутствие сопроводительных документов на реализуемые продукты, подтверждающих их качество и безопасность. Для алкогольной продукции использовались емкости с трещинами.

По данным Роспотребнадзора, все эти грубые нарушения создают угрозу здоровью посетителей. В отношении предпринимателя составлен протокол, деятельность кафе приостановлена.

Напомним, бар «Жако» в Автозаводском районе закрыли из-за грязи.