Ещё
Нижегородское кафе «У бани» закрыли за отсутствие туалетов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородское кафе «У бани» закрыли за отсутствие туалетов 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Нижегородское кафе «У бани», расположенное на улице Батумской в Приокском районе, закрыто по решению суда на 60 суток. Причиной стало отсутствие туалетов для посетителей и персонала, а также другие нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
В ходе проведенной проверки также выяснилось, что в кафе отсутствуют раковины для мытья рук, в производственном помещении нет горячей воды, обеденный зал и барная стойка содержатся в неудовлетворительном состоянии. Продавец работал в заведении общественного питания без санитарной и медицинской книжек и без головного убора. Также обнаружилось отсутствие сопроводительных документов на реализуемые продукты, подтверждающих их качество и безопасность. Для алкогольной продукции использовались емкости с трещинами.
По данным Роспотребнадзора, все эти грубые нарушения создают угрозу здоровью посетителей. В отношении предпринимателя составлен протокол, деятельность кафе приостановлена.
Напомним, бар «Жако» в Автозаводском районе закрыли из-за грязи.
В городе N: последние новости
В Нижнем Новгороде стартовал медицинский форум Нижегородцам представят автограф Юрия Гагарина Режиссер «Студии Нижний» задолжал банку полмиллиона рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть43
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года2
Классика и гениталии: что не так с нашим театром163
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение