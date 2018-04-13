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Рэмпейдж 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Премьера в Люксор с 12 апреля
Производство: США  Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)
Жанр: боевик, фантастика, приключения
Продолжительность: 1 ч. 40 мин.
Режиссер: Брэд Пейтон
Продюсер: Бо Флинн, Хирам Гарсиа, Брэд Пейтон
Сценарист: Райан Ингл, Карлтон Кьюз, Райан Кондал
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган, Уилл Юн Ли, Малин Акерман, Марли Шелтон, Джо Манганьелло, Наоми Харрис
Сюжет
Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
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