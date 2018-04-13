Жизнь замечательных людей из села Новинки Чкаловского района

Жизнь замечательных людей из села Новинки Чкаловского районаСело Новинки расположилось в лесистой овражистой местности по обе стороны федеральной трассы «Нижний Новгород — Шопша» почти в центре земель Беловско-Новинского территориального отдела и в шести километрах от сел Белое и Сицкое. Есть и местные достопримечательности: музей Новинской деревянной игрушки и объект историко-культурного наследия — недействующая церковь Рождества Христова 1828 года постройки. В селе находится администрация теротдела и, конечно же, все необходимые социальные объекты.

Мы часто слышим, что самое главное — это люди. Вот о людях, создающих комфорт проживания в селе, и пойдет речь.

В администрации теротдела

Знакомство с Новинками я начала с визита к начальнику теротдела А. В. Арсентьеву. На пригорке улицы Кооперативной расположилось аккуратное здание из серого кирпича с широким крыльцом. Официальная вывеска с обозначением объекта, номера избирательного участка, высокие, покрытые ковром ступени, к стене прикреплены телефон-автомат, почтовый ящик и доска объявлений — все это оставляет самое приятное впечатление. Приемная, она же и место работы инспекторов отдела И. А. Зайцевой и О. Л. Беляевой, была полна народу: в этот день шел прием населения специалистом КСЦОН Л. Г. Хлыновой. Один раз в неделю, по средам, Любовь Григорьевна ведет прием документов от сельчан на оформление всех мер социальной поддержки: субсидий, адресной помощи, льгот и пр.

В участковой больнице

На этой же улице находится и Новинская участковая больница. Оглядываю фасад и мысленно соглашаюсь с начальником теротдела: требуется косметический ремонт. Внутренние помещения не разочаровали. Конечно, не евроремонт, но чисто и как-то по-домашнему уютно, хотя и небогато. Широкий коридор блестит: только что его закончила убирать Юлия Гусева. Из процедурной комнаты, придерживая ватку на месте укола, выходит пациентка и направляется в палату. Старшая медсестра-лаборант В. П. Жукова сообщает, что в больнице работает дневной стационар на 5 коек. Так что пациентке есть где отдохнуть после процедуры до отхода рейсового автобуса. Раньше, по словам В. П. Жуковой, в больнице были лишь паллиативные койки (для инвалидов и тяжелобольных), а сейчас могут находиться на стационарном лечении работающие люди и пенсионеры. В медицинском кабинете прием пациентов ведет фельдшер О. Б. Широкова. Очень кстати подходит социальный работник И. А. Маслова. Она пришла за медикаментами для своей подопечной из деревни Васильково. (Заодно и давление надо измерить). Пока нет посетителей, мы ведем разговор, из которого я узнаю, что еще в больнице работает палатная медсестра Е. А. Арсентьева. Все медработники учреждения — опытные, квалифицированные специалисты со средним медицинским образованием, работающие здесь по несколько десятков лет. В больнице можно и анализы сдать, и процедуры сделать, и первичную диспансеризацию пройти. Фельдшер обслуживает вызовы на дому, может направить на прием к терапевту и узким специалистам в ЦРБ. Дважды в неделю прием ведет врач-терапевт ЦРБ М. Ю. Шульпин. Он же направляет пациентов в круглосуточный стационар районной больницы. В Новинскую больницу обращаются и из других населенных пунктов: Соломат и Железова. Общаясь с жителями Новинок, я услышала много добрых и благодарных слов в адрес замечательного и дружного коллектива больницы: чуткие, внимательные, профессионалы своего дела!

Вперёд, к Центру ремёсел!

Время бежит незаметно, а мне еще надо в учреждения культуры попасть. Узенькой скользкой тропкой среди пышных сугробов и стройных елей пробираюсь к зданию Центра ремесел отделения с. Новинки. Где-то здесь недалеко находится стадион, о котором рассказывал Алексей Васильевич Арсеньев. По его словам, летом на поле стадиона проходят соревнования. Футболисты приезжают и из других поселений. И все благодаря местному жителю А. М. Бутылину, которому все благодарны. Ведь молодой мужчина и с ребятами занимается, и стадион с его помощью приводили в порядок: расчищали, ворота строили, скамейки ставили. Вот и распахнутые настежь ворота Центра ремесел. Вместе с А. А. Баукиным, руководителем студии (любительского формирования) «Новинская деревянная игрушка» проходим в мастерскую. В прошлом году мастер занял 2 место в ежегодном региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» в Кирове с сувениром «Конек-каталка». В апреле этого года он решил вновь принять участие в этом же конкурсе с сувенирами «Златогривая лошадка» и «Конек-качалка» в номинациях «Сувенир музея» и «Сувенир-игрушка». В данный момент Александр Анатольевич вместе с ребятами (во второй половине дня) изготавливал сувениры-магниты и готовился к отборочному туру. Кстати, сувениры уже можно приобрести в музее. Пожелав ему успехов, отправляюсь в библиотеку.

А вот и «Ягодка»!

Повыше здания больницы среди высоких лиственниц стоит симпатичный домик с детской игровой площадкой в заснеженном дворе. Светлые и желтые квадраты наружных стен ярко светятся, привлекая к себе взор. Это структурное подразделение детсада «Аленушка». В группе «Ягодка» 8 детей от 1,5 до 7 лет. С детками занимаются воспитатель Екатерина Владимировна Денисова (учитель начальных классов по образованию) и повар-помощник Лариса Витальевна Гуськова. Переобуваюсь и заглядываю в большой красивый зал с разноцветным ковром: яркие игрушки, оформление, светлая мебель — все создает теплую домашнюю обстановку. Чисто, светло, тепло, уютно. Вижу телевизор, ноутбук с принтером. Шкафы с детскими книгами и методической литературой. Дидактические игры, атрибуты для ролевых игр — есть все, что нужно для развития разновозрастных воспитанников. К сожалению, интернет в детсаду почти недоступен. Ребятишки заняты своими делами, воспитательница и помощник собираются кормить детей обедом. Увидев меня, дети, глядя с любопытством, спрашивают: «А фотографироваться будем?» Непременно! Времени немного есть, и я прошу детей сесть удобнее на стульчики и стараюсь объективом охватить всех. Ребятишки с добрыми лицами, раскованные. Уже сидя за столиками, они весело махали мне ручками, прощаясь. И хитро улыбались, предвкушая обед: проголодались. Ну что ж! Мне понравилось в этом детском учреждении: почувствовала приятную атмосферу добрых отношений детей и взрослых.

В библиотеке

Очень удачным получилось посещение библиотеки: познакомилась не только с библиотекарем Ниной Ивановной Казариной, но и с читательницей Елизаветой Васильевной Малашиной, председателем первичной ветеранской организации. Нина Ивановна несколько лет работает библиотекарем и хорошо знает своих читателей: и детей, и взрослых. Режим работы библиотеки удобен для всех: с 12.00 до 18.00. Правда, книжный фонд всего чуть более четырех тысяч. Нина Ивановна старается пополнить его детскими книжками. «В этом месяце прислали 28 книг детской и взрослой литературы, — радуется она, — в том числе А. И. Солженицына». Нина Ивановна из деревни Бубново, поэтому часто по просьбе односельчан захватывает им книги, так как добирается домой своим транспортом. Е. В. Малашина — постоянный читатель сельской библиотеки. Вижу в ее руках томик стихов Николая Рубцова . Вспомнили песни на его стихи. Разговорившись, она с жаром рассказывает мне, какие интересные мероприятия проводятся в библиотеке. Здесь и книжные выставки, и заседания любительского объединения «Крестьянка», куда ходят люди старшего поколения, и веселые праздничные спектакли на Новый год, 8 Марта, Пушкинские чтения и т.д. И внуки, и бабушки участвуют в мероприятиях. Интеллектуальный центр Новинок принимает всех желающих пообщаться с русской современной и классической литературой.

Пора в Перхурово

Полдень давно прошёл, когда мы подъехали к пожарной части в деревне Перхурово. Накануне поездки, позвонив в часть, я узнала, что в подразделении трудятся девять человек: начальник Сергей Маслов , четверо пожарных бойцов и столько же водителей. В гараже в боевой готовности стоят две ярко-красные пожарные машины ГАЗ-53 и ГАЗ-66. В этот день дежурили Н. А. Большов, водитель, и С. В. Сидоров, пожарный. Они рассказали, что выезжают по вызову в разные населенные пункты городского округа город Чкаловск. В марте было уже два вызова, но не очень серьезных. Бойцы Перхуровской пожарной части всегда готовы к службе. Желаем им спокойных дежурств.

Автор: Юлия Ёлкина, фото автора, корреспондент Источник: «Знамя»