Издатель Darksiders 3 променял Е3 2018 на Чемпионат мира по футболу в России

Компания THQ Nordic объявила, что не примет участие в выставке E3 в этом году. Причина очень проста — именно в этом время будет проходить Чемпионат мира по футболу в России, а сотрудники издательства попросту не могут пропустить ни единого момента этого «великого спортивного мероприятия».

Мы вынуждены остаться в наших прекрасных венских пивных садах, сдувая пену со стаканов, наблюдая за футбольными матчами и, пожалуй, в перерыве отвлекаясь на одну-две Е3-конференции на Twitch (эй, Devolver).

THQ Nordic

Однако THQ Nordic привезёт свои новые игры, такие как Darksiders 3, Biomutant, Fade to Silence и Wreckfest, на немецкую выставку gamescom в Кёльне, которая в этом году пройдёт с 21 по 25 августа. Скорее всего, именно там поклонникам представят долгожданные ролики и подробности о проектах компании.