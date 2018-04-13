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THQ Nordic променяла E3 на ЧМ-2018 по футболу в России
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THQ Nordic променяла E3 на ЧМ-2018 по футболу в России 

GameGuru 53 минуты назад
Фото: GameGuru
С большим сожалением THQ Nordic рапортует о том, что пропустит ежегодную Electronic Entertainment Expo. Сотрудники компании останутся в Вене и оккупируют бары, где, гремя бокалами пива и скандируя кричалки, будут болеть за любимые команды на Чемпионате мира по футболу 2018, который пройдет в России.
Так что всем тем, кто хотел посмотреть на Darksiders 3, Biomutant, Fade to Silence и Wreckfest в этом году, придется ждать Gamescom и PAX West. Компания даже обещала представить еще несколько пока даже не анонсированных проектов.
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