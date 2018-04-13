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Минздрав ответит за клопов и плесень в барнаульской больнице
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Минздрав ответит за клопов и плесень в барнаульской больнице 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Минздрав Алтайского края ответит за несоблюдение санитарных норм в детском отделении больницы №12 города Барнаула. Предписание министерству выдано прокуратурой Ленинского района.
Напомним, в начале марта родители сообщали об ужасных условиях в палатах горбольницы: сломанные тумбочки, плесень на стенах и даже клопы. Фотоматериалы были опубликованы на сайте общественной организации «Гражданский патруль». Ее представители потребовали провести проверку.
Прокурорская проверка показала, что в отделении больницы имеются многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил.
«Администрация медицинского учреждения неоднократно обращалось в Минздрав по вопросу выделения дополнительных ассигнований на проведение комплексных ремонтных работ в детском инфекционном отделении», — говорится в ответе прокуратуры Ленинского района.
Однако Минздрав не выделил средств на капремонт. В связи с этим ведомству выдано предписание надзорного органа.
Сейчас капремонт в больнице №12 стоит на контроле прокуратуры.
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