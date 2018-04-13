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Гоголь. Вий
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Гоголь. Вий 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Премьера в Люксор с 5 апреля ​
Производство: Россия
Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)
Жанр: детектив, приключения
Продолжительность: 1 ч. 40 мин.
Режиссер: Егор Баранов
Продюсер: Александр Цекало, Артур Джанибекян, Валерий Федорович
Сценарист: Алексей Чупов, Наталья Меркулова, Алексей Караулов
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Екатерина Бурлакова
Сюжет
Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
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