Группа ЧТПЗ примет участие в выставке Нефтегаз-2018

Группа ЧТПЗ представит свой проект «Белая скважина» на крупнейшей нефтегазовой выставке «Нефтегаз-2018». Также будут представлены новинки трубной продукции нефтегазового сортамента, импортозамещающую продукцию для магистральных трубопроводов и последние разработки оборудования для механизированной нефтедобычи.

Проект «Белая скважина» подразуменвает собой комплексный подход к нефтедобыче, предполагая подбор, производство и поставку погружного оборудования, а также его сервисное обслуживание. Приоритетным направлением проекта является работа с осложненными скважинами, которые содержат много соли и иных отложений. Эффект синергии, который достигается благодаря набору активов Группы, позволяет клиентам существенно экономить на обслуживании скважин, повышая их рентабельность.

На выставке будет расположен стенд Группы ЧТПЗ, с которым могут ознакомиться посетители. Также работа оборудования будет представлена на презентации. Также будут продемонстрированы резьбовые соединения «ЧТПЗ Прайм» для обсадных и насосно-компрессорных труб. Они обладают повышенными эксплуатационными характеристиками и применяется при обустройстве сложных вертикальных, наклонных и горизонтальных нефтяных скважин.

Предприятие «ЭТЕРНО» продемонстрирует уникальную импортозамещающую продукцию — разрезные тройники, использование которых позволяет производить ремонт трубопроводов без остановки перекачки углеводородов.

В центре экспозиции ГК «Римера», объединяющей предприятия нефтесервисного дивизиона Группы ЧТПЗ, — стационарный буровой ключ с гидравлическим приводом АКБ-216/80 производства завода «Ижнефтемаш», существенно превосходящий по техническим и эксплуатационным характеристикам оборудование предыдущего поколения. Система гидравлического привода обеспечивает рост максимального крутящего момента по сравнению с буровым ключом АКБ-4 более чем на 10%, а скорость свинчивания и развинчивания бурильных труб — в 1,7 раз.

Завод «Алнас» представит на выставке «Нефтегаз-2018» около десяти единиц оборудования, в том числе высокооборотную насосную установку с вентильным двигателем, энергоэффективный электродвигатель и усовершенствованные ступени электроцентробежных насосов с пониженной потребляемой мощностью.

Международная выставка «Нефтегаз-2018» пройдет в Москве с 16 по 19 апреля. Новейшие технологии и достижения на ней представят 544 ведущих производителей и поставщиков нефтегазового оборудования, нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий, нефтесервисных и геологоразведочных компаний из 23 стран мира. Стенд Группы ЧТПЗ №22С30 расположен в павильоне №2, зал №2 ЦВК «Экспоцентр».