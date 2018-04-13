В «Меридиане» пройдет выставка-пристройство

Традиционное мероприятие «Надо брать! Весной!» не оставит равнодушным жителей Обручевского района.

14 апреля в 11:00 назначена встреча старых и новых друзей. Животные из приютов жаждут встретить своих новых владельцев. В этот же день в 12:00 стартует мини-тренинг для детей с родителями «Лесенка успеха». Его проведет семейный психолог Татьяна Рослан. В воскресенье, 15 апреля, ребят ждут на увлекательном мастер-классе «Сувенирный магнит». В зале на Обручева, 11 в субботу покажут комедию «Блэз». А в воскресенье там же запланирован концерт ансамбля народной музыки «Жива». Подробности и регистрация на сайте «Меридиана».