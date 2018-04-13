Книжный лофт открыли в областной библиотеке

Еще полтора года назад в этом уголке областной библиотеки были разрушенные стены, сотрудники делились с журналистами мечтами о реконструкции, показывали эскизы будущего книжного лофта. Сегодня планы осуществились. Новое культурное пространство — островок свободного общения молодежи в интерьере минимализма, где главным атрибутом является книга.

— Чтобы привлечь людей и к чтению, и к библиотеке, и к пространству библиотеки, мы, конечно же, меняем свое пространство. Не только выдача книг, но и место для общения, чтобы иметь возможность пообщаться и с книгой, и с человеком, и просто посидеть в одиночестве и тишине, отстранившись от житейских, социальных проблем, — говорит заместитель директора по научной и библиотечной работеВладимир Деев.

На подоконниках или мягких пуфиках, за столом или за компьютером, в уединении или в компании — место для чтения в областной библиотеке найдется каждому. А рядом с новым лофтом — будущий интерактивный музей, где в скором времени установят оборудование для полного погружения в мир любимых книг.

— Здесь все будет приспособлено для то, чтобы человек мог взаимодействовать с экспонатами посредством планшетов, либо здесь будет лаборатория по ремонту книги. Человек сможет попробовать себя в реставрационном искусстве, — сообщила пресс-секретарь научной библиотеки Ирина Паина.

21 апреля в этом зале гости смогут провести «Библионочь». Проект «100 открытий за минуту» познакомит посетителей с творчеством сибирских художников. Интерес новосибирцев к подобным акциям обеспечил области место в двадцатке самых читающих регионов.

— Только за прошлый год и за этот год мы выделили больше 25 миллионов на областную библиотеку, чтобы привести эти залы, которые вы видите, в порядок. Наконец-то, мы получили место для молодых читателей, им это интересно. Сейчас большой тренд, о котором говорил мэр Москвы, — в каждой библиотеке будут делать кафе. Мы впереди планеты всей. Мы сделали это раньше в областной библиотеке, — сообщил врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников

Дополнительно 15 миллионов правительство выделило для пополнения фондов четырех городских библиотек. Обновление коллекций происходит регулярно, иногда современная литература в читальных залах появляется раньше, чем на прилавках магазинов. А это книголюбы очень ценят.

В планах библиотеки — сделать все пространство сквозным. Таким образом, в читальный зал можно будет зайти не только через главный вход, но и со стороны лофта и кафе на первом этаже. Так библиотека становится не просто местом, куда можно прийти и почитать любимую книгу в одиночестве, но и арт-пространством для общения, музыки и свободного времени.