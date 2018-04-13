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Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
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Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись 

Don't Panic 17 минут назад
Фото: Don't Panic
Невероятная сила торнадо сметает на своем пути все. Животные, дома и даже люди — помните детскую сказку, где девочку уносит смерчем в Изумрудный город? Такое вполне реально.
Для человека столкновение с торнадо летально. Известны случаи, когда в небо улетали целые дома с испуганными семьями.
Причины образования колоссальных смерчей до конца не изучены и сегодня. Существует много теорий, но ни одна из них пока не получила достаточного научного обоснования.
Впрочем, устоять перед ударом природы тоже реально. Вот, к примеру, дальнобойщик, который не побоялся проехать через самый центр торнадо.
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