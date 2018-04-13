Сбор средств для помощи 2‐летнему Степе из Подмосковья

Мы продолжаем совместный благотворительный проект телеканала «360» и фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Сегодня в неотложной помощи нуждается Степа Новиков из Московской области.

Двухлетний Степа живет в подмосковной Балашихе. У него врожденный миопический астигматизм и расходящееся косоглазие.

Это серьезное отклонение от нормы: ребенок не видит картинку в объемном изображении. Нарушается восприятие. Как следствие, может возникнуть отставание в умственном и физическом развитии. Избежать осложнений поможет своевременное лечение. Мальчику уже проведены на средства благотворителей две успешные операции, осталась третья, на которую родителям также нужно найти деньги. У семьи таких денег нет.

«Степа родился в тяжелом состоянии, две недели провел в реанимации. Нас предупредили, что у сына могут быть неврологические проблемы. Когда Степе было полгода, мы заметили, что у него косят глаза. Обратились к офтальмологу в московский Научно-практический центр (НПЦ) специализированной медицинской помощи детям. У сына диагностировали миопический астигматизм и расходящееся косоглазие, назначили курсовое лечение.

Источник фото: Канал 360tv

Затем Степа перенес две операции — их помогли оплатить благотворительные фонды. Есть хорошие результаты — угол косоглазия уменьшился. Степа посещает развивающие занятия, с удовольствием рисует и лепит. На последней консультации в конце марта наш офтальмолог сказал, что сыну необходимо как можно скорее провести третью операцию, которая завершит хирургическое лечение. И Степа наконец-то сможет увидеть мир объемным. Так, как его видят здоровые люди. Но операция платная. У нас двое детей, сейчас муж — единственный кормилец. Самим нам не справиться. Помогите, пожалуйста!» — Анна Новикова , г. Балашиха, Московская область.

Источник фото: Канал 360tv

Внимание! Стоимость операции 92 225 рублей.

Офтальмолог, ведущий научный сотрудник НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого Евгений Сидоренко (Москва): «У Степы косоглазие с большими углами отклонения, что может привести к дальнейшему нарушению зрения и появлению амблиопии (снижению зрения, не поддающемуся оптической коррекции). Было проведено два этапа хирургического лечения. Сейчас необходимо провести завершающий этап, что позволит исправить косоглазие и сохранить ребенку остроту зрения».

ПОМОЧЬ СТЕПЕ НОВИКОВУ

Вы можете также помочь детям «Русфонда», пожертвовав через приложение для iPhone. Или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ДЕТИ на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС Tele2 нужно подтверждать отправку SMS. Дополнительную информацию о «Русфонде» и детях, которым нужна ваша помощь можно найти на сайте организации.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Степу Новикова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.