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Костромички подарили Никасу Сафронову расписные валенки
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Костромички подарили Никасу Сафронову расписные валенки 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Рукодельницы из деревни Ченцы Красносельского района приняли участие в благотворительном фестивале «Пасхальная радость», где встретились со знаменитым художником Никасом Сафроновым, сообщает портал krasnoenews.ru.
На благотворительную выставку-ярмарку костромички привезли работы и поделки, которые сделали ребята из Ченцовского детского дома. Наших мастериц отметили благодарственными письмами. Их вручали спортсменка Мария Киселева и Никас Сафронов.
Наши землячки подарили Никасу расписные валенки и картину из шерсти с видом Костромы, а он пообещал приехать в Ченцовский детский дом с мастер-классом.
Напомним, Никас Сафронов был в Костроме в декабре 2017 года — он открыл персональную выставку в нашем городе. Тогда он, кстати, заявил, что хотел бы вернуться в Кострому весной.
Я буду приезжать сюда весной, делать наброски. Не могу отказаться от удовольствия еще раз оказаться в этом духовном прекрасном крае, — сказал Никас САФРОНОВ.
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