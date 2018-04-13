Костромички подарили Никасу Сафронову расписные валенки

Рукодельницы из деревни Ченцы Красносельского района приняли участие в благотворительном фестивале «Пасхальная радость», где встретились со знаменитым художником Никасом Сафроновым, сообщает портал krasnoenews.ru.

Никас Сафронов. На благотворительную выставку-ярмарку костромички привезли работы и поделки, которые сделали ребята из Ченцовского детского дома. Наших мастериц отметили благодарственными письмами. Их вручали спортсменка Мария Киселева

Наши землячки подарили Никасу расписные валенки и картину из шерсти с видом Костромы, а он пообещал приехать в Ченцовский детский дом с мастер-классом.

Напомним, Никас Сафронов был в Костроме в декабре 2017 года — он открыл персональную выставку в нашем городе. Тогда он, кстати, заявил, что хотел бы вернуться в Кострому весной.

Я буду приезжать сюда весной, делать наброски. Не могу отказаться от удовольствия еще раз оказаться в этом духовном прекрасном крае, — сказал Никас САФРОНОВ.