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В Ижевске выбрали символ проекта «Сказки народов мира. Удмуртия»
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В Ижевске выбрали символ проекта «Сказки народов мира. Удмуртия» 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали символ проекта «Сказки народов мира. Удмуртия». Как сообщает информационный портал школьных новостей «Журавейник», им стал сказочный персонаж Лопшо Педунь.
Забавную фигурку автору проекта Алексею Самолетову подарил спикер Гордумы Ижевска Олег Гарин.
Лопшо Педунь — один из сказочных героев удмуртов, однако краеведы уверяют, что Лопшо Педунь жил на самом деле. Его дом до сих пор стоит в деревне Сундур Игринского района. Кстати, кукольного героя сделали на его родине игринские кукольные мастера.
«Сказки народов мира» — проект живой, теплый. Он адресован и детям, и взрослым, поэтому Лопшо Педунь будет ходить к ребятам вместе со сказочными дисками и книжками, — решили организаторы проекта.
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