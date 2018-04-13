В Ижевске выбрали символ проекта «Сказки народов мира. Удмуртия»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали символ проекта «Сказки народов мира. Удмуртия». Как сообщает информационный портал школьных новостей «Журавейник», им стал сказочный персонаж Лопшо Педунь.

Лопшо Педунь — один из сказочных героев удмуртов, однако краеведы уверяют, что Лопшо Педунь жил на самом деле. Его дом до сих пор стоит в деревне Сундур Игринского района. Кстати, кукольного героя сделали на его родине игринские кукольные мастера.

«Сказки народов мира» — проект живой, теплый. Он адресован и детям, и взрослым, поэтому Лопшо Педунь будет ходить к ребятам вместе со сказочными дисками и книжками, — решили организаторы проекта.