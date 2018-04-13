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Встретить рассвет: в «Артеке» отрабатывают эвакуацию через игру
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Встретить рассвет: в «Артеке» отрабатывают эвакуацию через игру 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В международном детском центре «Артек» эвакуацию детей из корпусов отрабатывают в игровой форме. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил директор МДЦ Алексей Каспржак.
"Если я буду долго говорить, что у нас есть безопасность, периметр, что нас охраняют, что есть Нацгвардия на территории и так далее, — это все для взрослых… Но мы думаем и предполагаем, что в нее (безопасность — ред.) можно играть. Например, в текущую смену мы уже отрабатываем эвакуацию детей из корпусов, в которых они живут, в форме игры, в рамках которой мы их будим ночью и они встречают рассвет", — сказал Каспржак.
При этом он отметил, что после такой «эвакуации» у ребенка в памяти останется приятное воспоминание, которое поможет пережить реальную угрозу в жизни.
"А в том случае, если ему, не дай Бог, что-либо понадобится (из приобретенных навыков по эвакуации — ред.), — вспоминая рассвет, он вспомнит, как эвакуироваться из здания", — заключил Каспржак.
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