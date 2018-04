Уикенд в Белгороде с 13 по 15 апреля

Концерт группы Twice The Vice, Тотальный диктант, соревнования по ралли, игра «Ума палата» — как весело и с пользой провести эти выходные в городе.

13 апреля

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71Лекция «От Босха до Дали»18:30 Слушатели лекции смогут познакомиться с фантасмагорическим миром сюрреалистического искусства и его предшественников и узнать сразу о нескольких направлениях и техниках сюрреализма, а также о том, что предвосхищало их, послушав экскурс в историю от директора выставочного зала «Родина», члена Союза художников России и Ассоциации искусствоведов Натальи Гончаренко

Стоимость: 150 рублей

14 апреля

БГТУ им. В. Г. Шухова, ул. Костюкова, 46Автомобильные соревнования по ралли 3-й категории.08:30 Рев моторов при разгоне, впрыск адреналина в кровь на поворотах, скорость, азарт и накал борьбы — все это смогут прочувствовать участники этой гонки. Испытайте себя и свой автомобиль на профессиональной трассе.

Подробности, регламент и форма заявки доступны в группе VK. Информацию о событии также можно найти на официальном сайте.

Вход свободный

Ресторан «12 стульев», ул. Есенина, 8аКонцерт группы Twice The Vice20:00 В международный день рок-н-ролла Twice The Vice готовит новый концерт! После изменений в составе группы на смену теплой акустике пришло бодрое электрическое звучание. Материал стал более ритмичным и в целом танцевальным. Старый добрый блюз никуда не делся, но теперь к нему прибавились рок-композиции. Эта музыка никого не оставит равнодушным.

Подробности можно узнать в группе VK. Бронь столов по телефону: +7 (4722) 58-26-26.

Вход свободный

Тотальный диктант14:00 Не важно, сколько вам лет, какое у вас образование и кем вы работаете. Важно лишь желание испытать себя и поучаствовать в одном из самых масштабных образовательных событий страны.

В этот раз автором текста выступила российская писательница Гузель Яхина — автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат престижных премий «Ясная поляна» и «Большая книга». Отрывок, который вы услышите, позже станет частью книги «Дети мои». Он рассказывает об одном дне из жизни сельского учителя словесности Якова Ивановича Баха. Известно что для трехчасовых зон подготовлены три фрагмента: «Утро», «День» и «Вечер». Белгороду достанется вечер Якова Ивановича.

Более подробную информацию о событии можно узнать в группе VK, а также на официальном сайте.

Вход свободный

15 апреля

Ресторан Icebeerg, пр-т Ватутина, 6-аИгра «Ума палата»17:00 «Ума палата» — это возможность познакомиться с новыми умными и позитивными людьми, а также померяться с ними интеллектом. Большинство вопросов на логику и внимательность, но где-то не помешает разбираться в фильмах, музыке и современных новостях — при этом быть гением вовсе не обязательно. На предстоящей игре вас ждут приятные бонусы, в числе которых приз за самый креативный ответ, интеллектуальная «битва экстрасенсов», фотоконкурс а также более 40 подарков. Приходите вместе с друзьями!

Зарегистрироваться в качестве участника и узнать подробности можно в группе VK.

Стоимость: 150-300 рублей

Фотостудия «Калинка», пр-т Богдана Хмельницкого, 111аПрезентация книги Сергея Елиса17:00 Белгородский писатель Сергей Елис приглашает на презентацию своей новой книги «H-Два-О».

В новом сборнике рассказов писатель поделится другими взглядами на многие, казалось бы обычные вещи. «Н-Два-О» — сборник рассказов определенной тематики. Эту антологию можно назвать фантастикой, но в смешении стилей, которые можно обнаружить на ее страницах, будет нечто большее — мистика, кибер-панк, био-панк, реализм, романтика, драма, изотерика и многое другое.

Как получить экземпляр книги с подписью автора совершенно бесплатно и другую дополнительную информацию о мероприятии вы узнаете в группе VK.

Вход свободный

