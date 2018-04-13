30 фильмов, которые должна посмотреть каждая женщина до 30 лет

В этих фильмах женщины самых разных стран, сословий и веков делятся с нами своими секретами, проблемами и переживаниями. С ними мы находим ответы на те вопросы, которые ставит перед нами жизнь, примером одних вдохновляемся, поступки других кажутся нам неправильными.

Титр собрал 30 картин, в которых молодые женщины найдут частичку себя и своей судьбы.

Перед рассветом Before Sunrise, 1995

Перед рассветом

Любовь с первого разговора. У них всего одна ночь, чтобы узнать друг друга и пообещать встречу через 6 месяцев. У ленты есть два продолжения: «Перед закатом» и «Перед полуночью».

Жареные зеленые помидоры Fried Green Tomatoes, 1991

Жареные зеленые помидоры

Теплый, ласковый фильм о дружбе двух женщин, владелиц кафе «Полустанок» в 30-е годы в США. Бонусом — неповторимая атмосфера маленького южного городка.

Неспящие в Сиэтле

Sleepless in Seattle, 1993

Неспящие в Сиэтле

Журналистка Энни из Балтимора едет в машине, слушает радио и вдруг понимает, что мужчина, который рассказывает в прямом эфире о своей умершей жене — и есть тот самый, за кого она хочет замуж.

Коко до Шанель Coco avant Chanel, 2009

Коко до Шанель

Прежде чем стать всемирно знаменитой модельершей, которая сама решает, как будут одеваться женщины в новом сезоне, Коко Шанель пришлось пройти тяжелый путь. В фильме ее образ воплотила очаровательная Одри Тоту

Девчата 1961

Девчата

Ужасно добрый и наивный советский фильм о девушке, которая приехала в таежный поселок работать поварихой. Девочке до всего есть дело, всем хочется помочь, и она все время попадает в смешные истории.

Всё о Еве All About Eve, 1950

Всё о Еве История противостояния молодой амбициозной актрисы и стареющей, уставшей от работы звезды. История о том, через что можно переступить ради успеха и сколько друзей у тебя в конце концов останется.

Деловая женщина Working Girl, 1988

Деловая женщина

Сигурни Уивер и Мелани Гриффит. У молодой женщины появился шанс совершить карьерный прорыв, и она с головой бросается в приоткрытую дверь. История карьеристок из 80-х годов получилась просто шикарной благодаря Харрисону Форду

Дьявол носит Prada The Devil Wears Prada, 2006

Дьявол носит Prada

А это сюжет о современных карьеристках в исполнении Энн Хэтэуэй Мэрил Стрип . Совсем другие акценты расставляются, поднимаются другие вопросы. Очень интересно сравнивать.

Гусарская баллада

Гусарская баллада

1812 год. В Россию вторгается Наполеон со своим гигантским разношерстным войском, собранным по всей Европе. Барышня Шурочка Азарова чувствует, что не может сидеть на попе ровно и смиренно ждать, пока русские войска без нее отвоюют страну. Она переодевается в гусарский мундир и самовольно едет на фронт.

Язык нежности Terms of Endearment, 1983

Язык нежности

История непростых взаимоотношений дочери с матерью в 1985 году собрала аж 5 Оскаров. Две судьбы, которые расходятся, а потом сходятся в понимании, что нет более близких людей на земле, чем мать и дочь.

Исчезнувшая Gone Girl, 2014

Исчезнувшая

Начинается все с того, что молодая женщина исчезает из дома. В доме находят следы борьбы, кровь и цепочку «ключей». Супружеская пара с небольшим стажем умудрилась за пять лет так попортить друг другу нервы, что это все выливается в жутковатый сюжет. Да, и такое бывает.

Гравитация

Gravity, 2013

Гравитация

Доктор Райан Стоун , блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется на космическую станцию, чтобы проследить за установкой своего оборудования. Вполне штатная экспедиция заканчивается катастрофой из-за обломков спутника, которые несутся по орбите, сметая все на своем пути. Что интересно, вернуться на Землю сможет только Райан, благодаря силе воли и жажде жизни.

Завтрак у Тиффани Breakfast at Tiffany’s, 1961

Завтрак у Тиффани

История легкомысленной прожигательницы жизни Холли Голайтли, мечтавшей выйти замуж на миллионера. Холли путает имена, хранит телефон в чемодане, убегает из квартиры через окно и обожает ювелирный магазин «Тиффани». А Холли обожают зрители, потому что по сути — она просто милый ребенок, заблудившийся в большом городе.

Москва слезам не верит 1979

Москва слезам не верит

А это советская история о том, что все будет хорошо, главное — не сдаваться. Мы все ее прекрасно знаем и любим за очень удачное сочетание сказки и реальности.

Шоколад

Chocolat, 2000

Шоколад

В тихий французский городок середины прошлого века приезжает незнакомка. Симпатичная Виенн разводит бурную деятельность, вызывая любопытство скучающих горожан. И вот наконец — открывается шоколадная лавка. Из нее доносятся восхитительные ароматы и манят зайти внутрь. Местные власти и священники противятся образу жизни Виенн, пытаются настроить против нее местных жителей. Но нет того, с чем не справились бы душевная теплота и шоколад.

Дикая Wild, 2014

Дикая

Если кажется, что жизнь зашла в тупик, просто выбираете трудный маршрут, рюкзак за спину и — в путь. Так поступила героиня Риз Уизерспун . Путь будет нелегким, но он все расставит по своим местам.

Белль Belle, 2013

Белль

В Англии начала XIX века у женщин в принципе не было особых прав, всем их имуществом распоряжались мужчины. А у незаконнорожденной мулатки не было шансов даже на замужество. Это биографическая драма о жизни Дайдо Элизабет Белль — дочери английского джентльмена и чернокожей женщины по имени Мария Белль.

Малена

Malèna, 2000

Малена

13-летний мальчик пылает любовью к красивой женщине Малене. Разумеется, никто не принимает его в расчет, поэтому он практически незамеченным таскается всюду за ней и знает до мельчайших подробностей все, что с нею приключилось в маленьком городке после гибели мужа на фронте.

Прислуга The Help, 2011

Прислуга

В 1960-е годы в США молодые девушки должны были только выходить замуж, вести хозяйство и рожать детей. У молодой и амбициозной Скитер были другие планы — она хотела стать знаменитой журналисткой. Поэтому ей пришлось искать обходные пути.

Дневник Бриджит Джонс

Это история о том, что не надо бояться быть смешной. Возможно, мужчина вашей мечты любит в вас именно это. Во всяком случае, Бриджит Джонс, которая все время влипает в дурацкие ситуации, иначе замуж бы и не вышла.

Маленькие женщины

Little Women, 1994

Маленькие женщины

У сестренок Марч очень разные характеры, но они держатся очень дружно, и это им, несомненно, помогает, поскольку их юность выпала на годы Гражданской войны. Отец отправляется в армию, а сестры с матерью еле сводят концы с концами.

Жестокий романс 1984

Жестокий романс

Если отбросить все тонкости, связанные со временем действия, то это сюжет о том, как богатый красавчик потерял интерес к девушке после первой же ночи. Сейчас он ей просто не позвонил бы, она бы напилась, поплакалась подружкам и нашла бы себе другого, а 150 лет назад — это настоящая трагедия.

Мамма MIA! Mamma Mia!, 2008

Мамма MIA!

Солнечная, музыкальная комедия о молодости и любви. Накануне свадьбы невеста, которая не знала своего отца, получает сразу трех. До свадьбы надо разобраться, кто поведет девицу к алтарю.

Улыбка Моны Лизы

Mona Lisa Smile, 2003

Улыбка Моны Лизы

Молодая учительница-феминистка приезжает работать в закрытый женский колледж в Массачустетсе. Здесь воспитывают будущих прилежных жен и домохозяек. А Кэтрин учит своих студенток, что они могут добиться в жизни большего, если захотят.

Фрида

Биографическая драма расскажет о замечательной мексиканской художнице Фриде Кало. Ее жизнь стала примером стойкости и жизнелюбия для женщин всего мира.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту Julie & Julia

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

Кризис 30-ти все переживают по-своему. Тихий офисный работник Джули решает совершить кулинарный подвиг — переготовить все рецепты из книги Джулии Чайлд за год и описать весь процесс в ярких красках в блоге. Вполне себе достойный выход из возрастного кризиса.

Северная страна

North Country, 2005

Северная страна

Мать-одиночка с двумя детьми в поисках работы приезжает в Северную Миннесоту. Единственное место, где ей удается найти хороший заработок — это шахта. Надо сказать, что тут и работа не из легких, и коллеги-мужчины ведут себя по-свински. Ей приходится пройти через издевательства и унижения, через невозможность потребовать справедливости. А фильм про то, что надо именно встать и потребовать.

Инглиш-винглиш

English Vinglish, 2012

Инглиш-винглиш

С одной стороны, это комедия об индийской женщине, которая решила выучить английский язык, потому что над ней все смеются, с другой стороны — печальная история семьи, где все друг другу чужие, а уважения и любви близких надо добиваться тяжким трудом.

Предложение

The Proposal, 2009

Предложение

Маргарет управляет крупным издательством в США, а сама родом из Канады. Однажды она узнает, что ее рабочая виза закончилась, и придется возвращаться на родину. Чтобы избежать краха карьеры, она идет на отчаянный шаг — делает предложение своему помощнику, местному гражданину и добродушному парню Эндрю.

Анонимные романтики

Les émotifs anonymes, 2010

Анонимные романтики

Трогательная комедия о двух одиноких чудаках. Анжелика готовит лучший в мире шоколад, она — гений своего дела. Только очень стеснительная, поэтому никому не признается в своем мастерстве и готовит гениальный шоколад анонимно. А еще ей очень нравится кондитер Жан-Рене, который тоже ужасно застенчив. Никто из них не может сделать первый шаг, но вместе делают очень вкусные конфеты.