В музее «Зюзинская волость» прошло тридцатое заседание литературной студии 

11 апреля в музее «Зюзинская волость состоялось заседание № 30 литературной студии „Слово“, посвящённое приближающемуся Дню Победы.
На этом заседании решили, что каждый автор прочтёт свои произведения, посвященные войне. Вдова ветерана войны Василия Евдокимовича Соболькова принесла в музей два его стихотворения, которые прочитали первыми на собрании. Потом Владимир Иванович Буланов прочёл свои воспоминания о дяде, защищавшем блокадный Ленинград, Алексей Николаевич Смирнов рассказал несколько стихотворений о воинах разных времен и народов. Выяснилось, что пришедший на собрание, Виталий Викторович Стаханов тоже пишет стихи. По просьбам собравшихся, он прочитал свое стихотворение „Шёл солдат четыре года…“. Иван Иванович Никульников вспомнил, как в детстве он пережил оккупацию в Ставропольском крае, и очень детально рассказал, как воевал его отец в Сталинграде. Светлана Ивановна Ярославцева прочитала несколько стихотворений военного поэта Семёна Гудзенко из его сборника „Стихи слагались на ходу…“, который она выпустила как составитель в 1990 г.