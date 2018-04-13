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Салехард поделил гранты между общественниками
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Салехард поделил гранты между общественниками 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде подвели итоги конкурса общественно значимых социальных проектов «Гражданская инициатива».
По итогам рейтингового голосования обладателями грантов из городского бюджета стали восемь общественных организаций. Всего на реализацию проектов город выделил 731 тыс. рублей, максимальный размер субсидии — 100 тыс. рублей.
Среди победителей — проекты патриотической направленности, защиты животных, этнокультуры, а также поддержке религиозных организаций. Безусловным лидером стал проект городской общественной организации ветеранов Афганистана «Память сильнее времени — 2018», объединивший молодежь в поисковые отряды, ведущие раскопки на фронтах Великой Отечественной войны.
«Мне очень понравился проект этой организации. Проект не новый, но он впечатляет и заставляет испытывать радость и гордость. Выезжая за пределы региона, наши дети прославляют Ямал своей непростой работой. В полевых условиях они ищут историю, сохраняют память, учатся патриотизму и ценности жизни», — прокомментировала депутат городской думы Салехарда, член комиссии Лариса Цупикова.
Также она отметила важность подобных конкурсов, которые помогает людям вести активную общественно-полезную жизнь, быть соучастным к городским проблемам. В тоже время, многим участникам стоит более тщательно готовить свои проекты, так как зачастую интересная идея оказывается невостребованной только потому, что организации не умеют грамотно о ней заявить.
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