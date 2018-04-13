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Шурыгина решила стать певицей
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Шурыгина решила стать певицей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Скандальная блогер Диана Шурыгина и певец Саша Акт записали песню под названием «Полетели».
Часть трека размещена на YouTube-канале Super.
Как сообщает Life, блогер и певец в дуэте записали уже три песни и до конца года планируют выпустить альбом.
Напомним, 10 января Сергея Семенова выпустили из колонии по УДО. После освобождения молодой человек рассказал о своем отношении к Шурыгиной.
В конце 2016 года СМИ написали о деле Семенова, обвиненного в изнасиловании 17-летней Дианы Шурыгиной в Ульяновске. Суд приговорил молодого человека к восьми годам колонии строгого режима. После апелляции суд сократил Семенову срок до трех лет и трех месяцев общего режима. 10 января Семенова выпустили из колонии по УДО.
Шурыгина стала звездой передачи «Пусть говорят» на Первом канале, после чего начала карьеру блогера.
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