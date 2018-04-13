Шурыгина решила стать певицей

Скандальная блогер Диана Шурыгина и певец Саша Акт записали песню под названием «Полетели».

Часть трека размещена на YouTube-канале Super.

Как сообщает Life, блогер и певец в дуэте записали уже три песни и до конца года планируют выпустить альбом.

Напомним, 10 января Сергея Семенова выпустили из колонии по УДО. После освобождения молодой человек рассказал о своем отношении к Шурыгиной.

В конце 2016 года СМИ написали о деле Семенова, обвиненного в изнасиловании 17-летней Дианы Шурыгиной в Ульяновске. Суд приговорил молодого человека к восьми годам колонии строгого режима . После апелляции суд сократил Семенову срок до трех лет и трех месяцев общего режима. 10 января Семенова выпустили из колонии по УДО.

Шурыгина стала звездой передачи «Пусть говорят» на Первом канале, после чего начала карьеру блогера.