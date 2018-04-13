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Шурыгина запела! Звезда ток-шоу об изнасиловании записала первый трек
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Шурыгина запела! Звезда ток-шоу об изнасиловании записала первый трек 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Речитатив «Полетели» девушка исполнила вместе с Сашей Актом, а клип на песню представила на одном из популярных порталов. Слушаем вместе!
В видеоролике можно увидеть кадры из передач с участием Дианы Шурыгиной, нарезку с ее свадьбы, из студии звукозаписи и из спортзала.
— спрашивает теперь Диана у подписчиков своего Instagram. А как тебе?
Скандальную известность Диана Шурыгина приобрела, в начале 2017 года появившись в эфире телешоу «Пусть говорят», которое тогда вел Андрей Малахов. Она заявила, что в возрасте 16 лет во время дружеской вечеринки ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Семенов был приговорен к тюремному заключению, а в январе 2018 года вышел на свободу по статье о замене заключения более мягким видом наказания.
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Фото:Instagram
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