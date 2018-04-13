Пасхальный фестиваль «Солнечный круг» пройдет в Самаре 14 апреля

Само праздничное мероприятие пройдёт 14 апреля 10:00 ч. до 12:30 ч в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе (Самара, ул. Ново-Садовая, 260).

Один из организаторов фестиваля депутат Думы городского округа Самара Александр Чернышев рассказал, что для детей очень важно выступать на сцене и выражать себя в творчестве. Выступление перед зрителями, овации несут юным артистам мощнейший реабилитационный эффект: «Такие концерты важны не только для выступающих, но и для других семей, где есть ребёнок-инвалид. Это позволяет им понять, что они не одни, и жизнь не потеряла красок. Самое главное, что этот реабилитационный эффект распространяется на всё общество. Видя, как дети, имеющие природные ограничения становятся звездами, нельзя не вдохновиться их стремлениями», считает политик.

Помимо концерта в рамках фестиваля пройдёт выставка-ярмарка. Все желающие смогут приобрести поделки детей и унести домой частичку их тепла и жизнерадостности.

Чтобы на мероприятии было комфортно всем участникам и гостям Инклюзивный клуб добровольцев предоставит специальное оборудование, которое сделает здание максимально доступным. Особенно это актуально для инвалидов-колясочников, так как концертный зал находится на втором этаже.

С такой подготовкой на фестивале смогут побывать, действительно, все желающие.